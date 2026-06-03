Марк-Андре тер Штеген покидает Барселону и может перейти в Аякс

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Марк-Андре тер Штеген покидает Барселону и может перейти в Аякс
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После неудачной аренды в Жироне Марк-Андре тер Штеген близок к уходу из Барселоны этим летом. Опытный немецкий вратарь не входит в будущие планы клуба. Теперь он может неожиданно перейти в нидерландский Аякс, где его бывший тренер Мичел намерен вновь поработать с опытным голкипером. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После короткого и неудачного периода в Жироне тер Штеген вернулся в расположение Барселоны, но его этап в Испании, похоже, подходит к концу. По данным издания Диарио Sport, гранд Ла Лиги четко дал понять, что 34-летний вратарь больше не является частью нового проекта команды. Тренер Ханси Флик предпочитает использовать Жоана Гарсию в первой половине сезона.

Тер Штеген перешел из Боруссии Мёнхенгладбах в июле 2014 года, провел за клуб 423 матча и стал капитаном команды. Сейчас Барселона готова продать его окончательно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Выступление вратаря в Жироне после январского трансфера ограничилось всего двумя матчами из-за травмы.

Из-за серьезной травмы его сезон завершился досрочно, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал трагедией. Срок аренды тер Штегена истекает 30 июня, и Аякс проявляет к нему серьезный интерес. Мичел, возглавивший амстердамский клуб, хочет видеть опытного вратаря в своей команде.

За годы в Барселоне Марк-Андре тер Штеген выиграл 20 крупных трофеев. На его счету семь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и победа в Лиге чемпионов 2015 года. Теперь ожидается, что он продолжит карьеру в Эредивизи, применив свой богатый опыт в новой команде.

БарселонаМарк-Андре тер ШтегенТрансферАяксЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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