Опасная ночная гонка унесла жизни двух молодых людей

·314·Общество
Опасная ночная гонка унесла жизни двух молодых людей

Страшное дорожно-транспортное происшествие в Узунском районе Сурхандарьинской области оборвало жизни двух человек. Опасная гонка с участием двух молодых людей без водительских прав закончилась трагедией.

Инцидент произошел 28 мая около 23:50 на территории махалли Чакар. Как стало известно, 17-летний и 20-летний парни, управлявшие автомобилями Дамас и Нексиа, устроили между собой гонку.

По данным Службы безопасности дорожного движения, за рулем автомобиля Дамас находился подросток 2009 года рождения, еще не достигший возраста получения водительских прав. В машине с ним находились еще четверо сверстников.

Водитель Нексиа был 2006 года рождения, у него также отсутствовало водительское удостоверение.

В результате превышения скорости и неосторожности произошло тяжелое ДТП с участием двух автомобилей. В результате водитель Дамас и один из пассажиров Нексиа погибли на месте. Остальные участники получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Выяснилось, что водитель Нексиа и ранее управлял автомобилем, и этот факт был хорошо известен жителям махалли.

После инцидента в махалле было проведено обсуждение с участием общественности. На нем широко обсуждались вопросы ответственности родителей, воспитания детей и контроля за ними.

СурхандарьяУзунDamasNexiaЧакар
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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