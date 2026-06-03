Аркадеуш Милик признался, что плакал на тренировке из-за травм

Нападающий «Ювентуса» Аркадеуш Милик откровенно рассказал о том, как затяжные травмы тяжело сказались на его психологическом состоянии. 32-летний игрок сборной Польши вспомнил, что постоянные физические проблемы полностью его истощили и даже вынуждали прерывать тренировки в зале, чтобы поплакать в раздевалке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Опытный форвард в последнее время редко выходит на поле в составе туринского клуба из-за проблем со здоровьем. Милик, перешедший в «Ювентус» из «Марселя» на постоянной основе в 2023 году, в интервью польскому изданию Канал Спортовй рассказал о своей психологической борьбе с травмами. По его словам, бесконечные процедуры и процессы восстановления довели его до предела.

«За последние два года я мог говорить только о своих травмах. Этот период буквально выбил меня из колеи. Мне хотелось от всего отстраниться», — говорит нападающий. Хотя Милик демонстрировал результативную игру в таких клубах, как «Аякс», «Наполи» и «Марсель», в последние годы ему не везет.

Нападающий так описывает свои самые тяжелые моменты: «В начале 2025 года у меня возникла серьезная проблема, это были очень неприятные моменты. Я опустился на самое дно эмоционального выгорания. Иногда я приходил в зал на тренировку, внезапно останавливался, уходил в раздевалку и плакал».

Согласно статистике, сезон-2025/26 складывается для Милика неудачно. Он вышел на поле в Серии А всего дважды, проведя в общей сложности 34 минуты. Череда травм колена, икры и мышц надолго вывела его из строя. Травма колена в апреле еще больше усугубила его страдания.