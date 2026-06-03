Астрономы раскрыли природу загадочных радиосигналов в космосе

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Астрономы раскрыли природу загадочных радиосигналов в космосе

Международная группа астрономов приблизилась к разгадке одной из самых необычных космических явлений последних лет — долгопериодических радиотранзиентов. Эти редкие радиоисточники генерируют вспышки с четкими интервалами от нескольких минут до нескольких часов. С момента обнаружения первого такого объекта в 2022 году ученым удалось выявить всего около десятка подобных источников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новое исследование, опубликованное в журнале Натуре Астрономй, посвящено одному из самых известных представителей этого класса — объекту АСКАП Дж1745. Для изучения этого объекта, обнаруженного с помощью австралийского радиотелескопа Аустралиан Square Километре Аррай Патфиндер (АСКАП), ученые объединили данные радио- и рентгеновского диапазонов. Этот метод позволил составить полную картину происходящих процессов.

Результаты показали, что АСКАП Дж1745, вероятнее всего, является катаклизмической переменной звездой — тесной двойной системой, содержащей белый карлик. Белый карлик перетягивает вещество со звезды-компаньона. В результате падения этого вещества выделяется энергия в виде рентгеновского излучения. Радиосигналы же возникают вследствие взаимодействия заряженных частиц с сильными магнитными полями в системе.

Исследователи отмечают, что магнитные поля таких звезд могут быть в тысячи раз сильнее магнитного поля аппарата МРТ. Это обстоятельство, наряду с постоянным потоком вещества между компонентами двойной системы, создает условия для необычных периодических радиовспышек. Объект АСКАП Дж1745 был впервые надежно идентифицирован не только по радиосигналам, но и в оптическом и рентгеновском диапазонах.

Ученые сравнивают объект АСКАП Дж1745 с Розеттским камнем, который помог расшифровать древнеегипетские иероглифы. Если эта аналогия подтвердится, более глубокое изучение данного объекта может стать ключом к пониманию целого класса новых космических явлений, открытых несколько лет назад.

АстрономияКосмосASKAPРадиосигналыНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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