Узбекские тхэквондисты выступят на Гран-при в Риме

·42·Спорт
Узбекские тхэквондисты выступят на Гран-при в Риме
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Текущий спортивный сезон продолжает радовать поклонников узбекского спорта захватывающими событиями. Уже совсем скоро, с 5 по 7 июня, живописная столица Италии Рим примет престижный турнир Гран-при ВТ по тхэквондо. На этих крупных соревнованиях, где соберутся сильнейшие мастера тхэквондо мира, честь нашей страны будет защищать расширенный состав национальной сборной Узбекистана.

Престиж турнира и высокие рейтинговые очки

Стоит отметить, что данный международный турнир в Риме относится к категории Г-6. Это дает нашим спортсменам отличную возможность завоевать не только престижные медали, но и важные очки для мирового и олимпийского рейтингов. Согласно официальной информации Ассоциации тхэквондо Узбекистана, наши представители отправляются на Апеннинский полуостров в следующем сильном составе:

Состав сборной, отправляющейся на Апеннины

Тренерский штаб команды привлек к этим ответственным соревнованиям самых мастеровитых и перспективных спортсменов как в мужской, так и в женской категориях:

Мужская команда:

  • -58 кг: Жахонгир Худойбердиев

  • -68 кг: Диёрбек Тухлибоев

  • -68 кг: Нажмиддин Косимходжаев

  • -80 кг: Жасур Джейсунов

  • +80 кг: Марат Мавлонов

  • +80 кг: Ёдгорбек Журабоев

Женская команда:

  • -57 кг: Мадина Мирабзалова

  • -67 кг: Озода Собиржонова

  • +67 кг: Светлана Осипова (опытная спортсменка с опытом выступлений на ЧМ и Олимпиадах)

Надежды болельщиков: В состав сборной вошли как опытные победители международных турниров, так и амбициозная молодежь, готовая заявить о себе на мировой арене. Это дает все основания ожидать высоких результатов и пьедесталов почета от наших соотечественников на кортах Италии.

Мы, в свою очередь, желаем всем нашим тхэквондистам и тренерскому штабу, которые будут защищать честь Родины на римских татами, громких побед и больших успехов! Следите за самыми свежими, официальными и радостными новостями узбекского спорта вместе с нами на страницах Замин.

УзбекистанРимИталияСветлана ОсиповаЖасур Жайсунов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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