Документальный фильм о Букайо Сака: звезда «Арсенала» рассказывает о своей жизни

·98·Спорт
Документальный фильм о Букайо Сака: звезда «Арсенала» рассказывает о своей жизни
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака стал главным героем нового эксклюзивного документального фильма на платформе Дисней+. Этот фильм дает болельщикам возможность заглянуть за кулисы жизни и карьеры футболиста. В проекте, представленном после исторической победы в английской Премьер-лиге, также принял участие легенда клуба Тьерри Анри, который рассказал о своей роли в восхождении 24-летней звезды на вершину мирового футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сака, сыгравший ключевую роль в завоевании «Арсеналом» титула чемпиона английской Премьер-лиги после 22-летнего перерыва, готов показать всему миру свой невероятный путь. Премьера фильма под названием «Букайо Сака: Время пришло» состоится в этом месяце. Проект, снятый лауреатом премии «Эмми» Робертом Александром, наглядно демонстрирует, какая самоотверженность требуется для выступлений на высочайшем уровне.

С момента дебюта в основном составе в июле 2019 года Сака стал современным символом клуба, проведя 312 матчей во всех турнирах и забив 81 гол. Основной темой фильма стала личная система поддержки, которая была рядом с Сака как на пиках успеха, так и в тяжелые времена. Наряду с победами в Кубке Англии 2020 года и двух Суперкубках, он также столкнулся с сильным давлением и оскорблениями после промаха в решающем пенальти в финале Евро-2020.

Тьерри Анри одним из первых поддержал молодого футболиста в те трудные моменты. Говоря о проекте, Сака сказал: «Этот фильм дал мне возможность рассказать свою историю так, как я никогда раньше не делал. Люди видят только голы и матчи, но не знают о закулисных процессах и поддержке людей, которые верили в меня на каждом шагу».

В завершившемся сезоне Сака принял участие в 49 матчах, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач. Наряду с радостью от чемпионства Англии, в конце сезона «Арсенал» уступил «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти в финале Лиги чемпионов и довольствовался серебряными медалями. По словам режиссера Роберта Александра, фильм рассказывает не только об успехе, но и о борьбе за счастье и человеческих отношениях.

АрсеналБукайо СакаПремьер-лигаФутболDisney+
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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