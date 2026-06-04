Вильям Салиба вернулся в строй перед ЧМ-2026: Дешам о состоянии защитника

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам развеял опасения по поводу состояния защитника «Арсенала» Вильяма Салибы накануне ЧМ-2026. Стало известно, что травма спины центрального защитника, полученная после тяжелого матча против ПСЖ в финале Лиги чемпионов, не носит серьезного характера. Медицинские обследования, проведенные в понедельник, подтвердили, что Салиба останется в расположении сборной. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На пресс-конференции Дидье Дешам, комментируя физическое состояние защитника, заявил, что не выпустит его на поле в матче против Кот-д'Ивуара в качестве меры предосторожности. «Вильям чувствует себя хорошо. Если бы завтра ему обязательно нужно было сыграть, он бы вышел на поле. Пока мы управляем его нагрузками и даем ему отдых, как и другим игрокам», — сказал тренер.

Хотя физические проблемы остались позади, поражение в финале Лиги чемпионов оказало на игрока психологическое воздействие. В расположении сборной Салиба столкнулся лицом к лицу с партнерами по команде из победного состава ПСЖ: Усманом Дембеле, Брэдли Барколой, Дезире Дуэ, Уорреном Заир-Эмери и Люкасом Эрнандесом. По словам Дешама, если победители прибыли в лагерь в отличном настроении, то для Салибы этот процесс проходит немного сложнее.

25-летний футболист, являющийся ключевым столпом обороны Франции, уже успел провести за сборную 31 матч. Тренерский штаб решил дать ему отдых в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, чтобы не подвергать излишнему риску. Согласно плану, Салиба может выйти на поле в понедельник в матче против Северной Ирландии, чтобы восстановить игровой ритм.

Вся подготовка направлена на первый матч сборной Франции на чемпионате мира против Сенегала, который состоится 16 июня. Салиба продолжает восстановление по индивидуальной программе, и ожидается, что к началу турнира он будет полностью готов как физически, так и морально.