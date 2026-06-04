Альфонсо Дэвис признался, что травмы оказали на него психологическое давление

Звезда «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис откровенно рассказал о том, как недавние травмы повлияли на его психологическое состояние. В настоящее время защитник, борющийся с травмой колена, стремится восстановиться к стартовому матчу чемпионата мира. Сборная Канады планирует провести свою первую встречу группового этапа 12 июня. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В беседе с журналистами Дэвис подчеркнул, что процесс восстановления является приоритетной задачей, но он всё ещё надеется выйти на поле в первом матче турнира. «Первая игра уже совсем скоро. Мы вместе с тренером и врачами понимаем, насколько важен этот матч. Если процесс восстановления пойдет по плану, я выйду на поле, в противном случае спешить не стоит», — сказал защитник «Баварии».

Канадские болельщики обеспокоены состоянием своего лидера, так как ранее появлялась информация о том, что Дэвис пропустит стартовый матч. Сборная Канады выступит в группе Б против Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии. В среду Дэвис тренировался по индивидуальной программе и оценил свою физическую форму оптимистично, но с осторожностью.

25-летний футболист рассказал не только о физической боли, но и об эмоциональном напряжении, вызванном чередой травм. Ранее он получил серьезное повреждение в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». По словам Дэвиса, длительное отсутствие на поле вызвало у него сомнения в собственных силах.

«Психологически это было очень изматывающе. Я впал в депрессию и начал сомневаться в себе. Но во время перерыва я переосмыслил, почему занимаюсь этим делом и насколько оно важно для меня. Последняя травма была особенно тяжелой, потому что проблемы возникли именно тогда, когда всё шло хорошо», — добавил Альфонсо Дэвис.