Ханси Флик признан лучшим тренером сезона в Ла Лиге

·56·Спорт
Ханси Флик признан лучшим тренером сезона в Ла Лиге
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Ханси Флик был признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам сезона 2025/26. Немецкий специалист удостоился этой престижной награды, приведя «Барселону» к победе во внутреннем чемпионате второй раз подряд. Подопечные Флика обеспечили себе уверенное лидерство в турнирной таблице благодаря историческим результатам на домашнем стадионе. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно официальному заявлению Ла Лиги, опубликованному в среду, Флик опередил в финальном голосовании таких соперников, как наставник «Хетафе» Хосе Бордалас и тренер «Вильярреала» Марселино. «Барселона» завершила сезон с 94 очками. Каталонцы забили 95 голов в 38 матчах, потерпев всего 6 поражений. Кроме того, команда стала первым клубом, выигравшим все 19 домашних матчей с момента введения формата из 38 туров.

Под руководством Флика «Барселона» провела 57 матчей во всех турнирах, одержав 44 победы, сыграв 3 ничьих и потерпев 10 поражений. Несмотря на успехи во внутреннем первенстве, Лига чемпионов остается болезненной темой для команды. Проиграв в четвертьфинале мадридскому «Атлетико», «Барселона» покинула самый престижный турнир Европы второй год подряд.

В то время как «Барселона» демонстрировала стабильность, сезон для их главного соперника, мадридского «Реала», сложился неудачно. Мадридцы остались без трофеев из-за конфликтов в раздевалке и разногласий с тренерским штабом. Хаби Алонсо покинул команду в середине сезона, а сменивший его Альваро Арбелоа не смог исправить ситуацию. Теперь мадридский «Реал» готовится начать новую эру под руководством Жозе Моуринью.

Ханси Флик и его команда уходят в краткосрочный отпуск перед началом нового сезона. Главной целью на следующий год станет завоевание Кубка Лиги чемпионов при сохранении гегемонии во внутреннем чемпионате. Тренер планирует успешно применять свой атакующий стиль игры и на европейских аренах.

Ханси ФликБарселонаРеал МадридЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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