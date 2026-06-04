Поддержанные крипто-ПАК кандидаты одержали победу на праймериз в США

На праймериз в Калифорнии, Нью-Джерси и Южной Дакоте победили кандидаты от Демократической и Республиканской партий, получившие поддержку комитетов политических действий (ПАК), финансируемых криптоиндустрией. Во вторник на выборах в своих округах одержали победу Жаклин Ирвин, Тед Лью, Зои Лофгрен и ряд других кандидатов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Эти политические победы последовали за инвестициями в размере почти 3,5 млн долларов США, вложенными организациями Протект Прогресс и Дефенд Американ Джобс ПАК в СМИ для поддержки кандидатов. Эти группы напрямую связаны с супер-ПАК Фаиршаке, финансируемым биржей Coinbase и Риппле Лабс. По имеющимся данным, в январе этого года Фаиршаке объявил о наличии огромного бюджета в размере 193 млн долларов США.

По словам представителя Фаиршаке Джеффа Веттера, для сохранения глобального лидерства США нуждаются в членах Конгресса, которые разработают ответственные правила для криптосообщества. Многие победившие кандидаты в ходе своей деятельности голосовали за законопроекты, поддерживающие развитие цифровых активов, или публично выступали в защиту криптоиндустрии.

Теперь Фаиршаке и его филиалы сосредоточили внимание на выборах в штате Мэриленд. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии (ФЭК), организация Протект Прогресс уже потратила более 3,1 млн долларов США на поддержку кандидата-демократа Адриана Боафо на праймериз, которые состоятся 23 июня.

В то же время лидеры отрасли объявили о создании нового гибридного ПАК под названием Дефенд Девелоперс. Эта структура специализируется на поддержке политиков, защищающих блокчейн-разработчиков и создателей криптопродуктов. В ее состав вошли руководители таких крупных организаций, как Solana Поликй Институте и Uniswap Лабс.