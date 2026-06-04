Поддержанные крипто-ПАК кандидаты одержали победу на праймериз в США

·33·Экономика
Поддержанные крипто-ПАК кандидаты одержали победу на праймериз в США

На праймериз в Калифорнии, Нью-Джерси и Южной Дакоте победили кандидаты от Демократической и Республиканской партий, получившие поддержку комитетов политических действий (ПАК), финансируемых криптоиндустрией. Во вторник на выборах в своих округах одержали победу Жаклин Ирвин, Тед Лью, Зои Лофгрен и ряд других кандидатов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Эти политические победы последовали за инвестициями в размере почти 3,5 млн долларов США, вложенными организациями Протект Прогресс и Дефенд Американ Джобс ПАК в СМИ для поддержки кандидатов. Эти группы напрямую связаны с супер-ПАК Фаиршаке, финансируемым биржей Coinbase и Риппле Лабс. По имеющимся данным, в январе этого года Фаиршаке объявил о наличии огромного бюджета в размере 193 млн долларов США.

По словам представителя Фаиршаке Джеффа Веттера, для сохранения глобального лидерства США нуждаются в членах Конгресса, которые разработают ответственные правила для криптосообщества. Многие победившие кандидаты в ходе своей деятельности голосовали за законопроекты, поддерживающие развитие цифровых активов, или публично выступали в защиту криптоиндустрии.

Теперь Фаиршаке и его филиалы сосредоточили внимание на выборах в штате Мэриленд. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии (ФЭК), организация Протект Прогресс уже потратила более 3,1 млн долларов США на поддержку кандидата-демократа Адриана Боафо на праймериз, которые состоятся 23 июня.

В то же время лидеры отрасли объявили о создании нового гибридного ПАК под названием Дефенд Девелоперс. Эта структура специализируется на поддержке политиков, защищающих блокчейн-разработчиков и создателей криптопродуктов. В ее состав вошли руководители таких крупных организаций, как Solana Поликй Институте и Uniswap Лабс.

КриптовалютаСШАВыборыБиткоинИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ворлдкоин: упущенная возможность на волне ИПО в сфере ИИСегодня, 08:13Mobiuz продан за $351 млнСегодня, 07:50Coinbase заморозила $3 млн, принадлежащие мошенникам из Юго-Восточной АзииСегодня, 06:155 июня прогнозируется рост курса доллараСегодня, 05:33Цена биткоина упала до $62 000: ликвидированы позиции на миллиарды долларовСегодня, 02:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня