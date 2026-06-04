Uber запускает 500 спецмашин для сбора данных

·204·Технологии
Uber запускает 500 спецмашин для сбора данных

В среду компания Uber представила новый прототип автомобиля, предназначенный для сбора данных о вождении в реальных условиях. Эти данные планируется использовать растущим партнерам компании в сфере автономного транспорта, таким как Авриде, Ваймо и ВеРиде. Внешне обычный Hyundai Ионик 5 оснащен множеством датчиков, расположенных на крыше и по бокам. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот проект знаменует для Uber несколько важных этапов. Это первый автомобиль, собранный компанией (с помощью партнера) после продажи своего подразделения автономного вождения компании Aurora в 2020 году. Кроме того, это успех подразделения АВ Лабс, созданного в начале этого года, которое занимается сбором данных через оснащенные датчиками автомобили Uber и их обменом с более чем 30 технологическими партнерами.

Uber планирует запустить 500 таких электромобилей Hyundai по всему миру до конца текущего года. Этот автопарк сможет собирать высокоточные данные для роботакси на расстоянии 2 миллионов миль в месяц. Ожидается, что к лету на дороги выйдут 50 таких автомобилей.

Технически модели Ионик 5 оснащены 14 камерами, 8 твердотельными лидарами и 9 радарами. Все собранные данные обрабатываются компьютером для автономного транспорта NVIDIA Дуал Дриве Тор. Uber заявил, что будет обновлять набор датчиков в будущем в зависимости от потребностей партнеров.

Главная цель компании — создать самую разнообразную в мире географическую базу обучающих данных для автономного вождения. В случае успеха этот набор данных предоставит партнерам синхронизированное по времени 360-градусное изображение для обучения программного обеспечения самоуправляемых автомобилей.

UberHyundaiNVIDIAАвтономные АвтомобилиТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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