Ян Облак прокомментировал слухи об уходе из «Атлетико Мадрид»

Вратарь «Атлетико Мадрид» Ян Облак положил конец слухам о своем будущем, высказавшись о карьере в клубе. Несмотря на действующий контракт до 2028 года, будущее словенского голкипера в столице Испании в последнее время было под вопросом из-за нестабильности в обороне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

33-летний вратарь уже 12 лет является одним из ключевых столпов команды Диего Симеоне. Облак перешел в «Атлетико Мадрид» из «Бенфики» летом 2014 года за 16 миллионов евро, став на тот момент самым дорогим вратарем в истории Ла Лиги. Теперь его многолетняя карьера на стадионе «Метрополитано» впервые оказалась под угрозой.

Хотя руководство клуба заявило, что не будет принуждать легендарного первого номера к уходу, окончательное решение будет зависеть от взаимного согласия игрока и администрации. На вопросы о будущем Облак ответил философски: «Я не думаю об этом слишком много, потому что все происходит в свое время. Сбудется то, что предначертано судьбой, и я мало на это влияю», — сказал он.

Несмотря на разговоры о трансфере, Облак подчеркнул свою преданность клубу. За время пребывания в Мадриде он выиграл Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. «У меня есть контракт с клубом, я провел здесь 12 лет. Я всегда уважал его и продолжу делать это в будущем», — добавил вратарь.

Хотя Облак доволен тем, что остается, он признал, что спортивное руководство «Атлетико Мадрид» имеет последнее слово в формировании состава. В сезоне 2025/26 он провел 43 матча во всех турнирах, пропустил 55 голов и сохранил ворота сухими в 11 встречах. Он также отметил, что намерен добиться трофеев, которых еще не выигрывал с командой.