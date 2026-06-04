Сфера Дефенсе Теч переполнена инвестициями: кто выживет

·71·Технологии
Сфера Дефенсе Теч переполнена инвестициями: кто выживет

В настоящее время сфера оборонных технологий (Дефенсе Теч) переживает беспрецедентный рост. Такие компании, как Андурил и Мач Индустриес, смогли увеличить свою стоимость в два и четыре раза соответственно. Правительство США предлагает увеличить оборонный бюджет на 40%, что создает основу для притока новых инвестиций в отрасль. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя новая волна стартапов вступила в борьбу за государственные контракты, эксперты отрасли предупреждают, что не все проекты добьются успеха. Росс Фубини, основатель КсЙЗ Вентуре Капитал, первым инвестировавший в проект Андурил, отметил, что многие компании исчезают в «Долине смерти» при переходе от этапа прототипа к реальному производственному контракту.

В подкасте Экуитй издания TechCrunch Ребекка Беллан и Росс Фубини обсудили факторы выживания на рынке оборонных технологий. Глава КсЙЗ Вентуре Капитал, управляющей активами на 2 млрд долларов и основанной бывшими сотрудниками Palantir, объяснил, какие типы стартапов имеют долгосрочные перспективы.

Полную версию этого интересного разговора можно послушать на платформах YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст и Spotify. Кроме того, за последними новостями проекта Экуитй можно следить через страницу @ЭкуитйПод в социальных сетях Кс и Threads.

Defense TechAndurilСтартапыИнвестицииСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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