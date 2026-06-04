Усман Нурмагомедов раскрыл детали контракта с ПФЛ

·50·Спорт
Усман Нурмагомедов раскрыл детали контракта с ПФЛ
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Для истинных ценителей смешанных единоборств (ММА) и любителей зрелищных противостояний поступила крайне интересная новость. Чемпион ПФЛ в легком весе, непобежденный талантливый боец Усман Нурмагомедов впервые открыто рассказал об условиях действующего соглашения с промоушеном и своих планах на будущее.

В интервью всемирно известному спортивному порталу «ММА Джункие» российский чемпион остановился на отношениях с организацией и следующих важных шагах в своей карьере.

По действующему контракту остался всего один бой!

Усман Нурмагомедов не стал скрывать, что за прошедший период накопил огромный опыт в этих организациях и сейчас находится на пороге статуса свободного агента. Контрактная ситуация спортсмена выглядит следующим образом:

  • Пройденный путь: Под флагами «Беллатор» и «ПФЛ» Усман успел провести в общей сложности 12 успешных поединков.

  • Текущая ситуация: На данный момент спортсмен официально не подписал новый долгосрочный контракт с организацией.

  • Последний бой: Согласно действующему трудовому договору, на счету Усмана остался всего один обязательный поединок. В нем российскому бойцу предстоит встретиться с опасным американским соперником Арчи Колганом.

«Если предложат хорошие деньги, мы можем остаться»

Российский чемпион выразил благодарность организации, в которой выступает, и заявил о готовности продолжить сотрудничество, если финансовые условия устроят обе стороны. При этом он сообщил, что доверил свою дальнейшую судьбу опытному менеджеру.

«Наши отношения с командой ПФЛ очень теплые и на высшем уровне. Мне нравится драться в этом промоушене, и у меня нет никаких возражений против того, чтобы остаться здесь. Однако время покажет, что произойдет на следующем этапе. Этими вопросами занимается мой менеджер. Думаю, Али Абдель-Азиз решит все наилучшим образом. Если нам предложат финансово выгодные условия и хорошие деньги, остаться в этой организации будет совершенно естественно», — прояснил ситуацию Нурмагомедов.

Когда состоится супер-бой в Нью-Йорке?

Стоит отметить, что до последнего и самого ответственного боя Усмана Нурмагомедова в рамках действующего контракта осталось совсем немного времени. Ожидается, что центральное противостояние между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом пройдет крайне напряженно и бескомпромиссно. Этот поединок состоится в текущем году, 31 июля в Нью-Йорке (США). В настоящее время чемпион ведет серьезную подготовку к этой схватке.

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Усман НурмагомедовPFLBellatorАрчи КолганАли Абдель-АзизMMA Junkie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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