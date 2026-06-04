Все чемпионы «Большого шлема» выбыли на «Ролан Гаррос-2026»

Один из самых престижных и напряженных турниров в мире тенниса — «Ролан Гаррос-2026», проходящий в столице Франции, вступил в свою самую жаркую и непредсказуемую фазу. Накануне, 3 июня, в Париже завершились четвертьфинальные матчи. По итогам прошедших встреч этот сезон войдет в летопись тенниса как один из самых сенсационных и неожиданных в истории.

Историческая сенсация: полуфинал без чемпионов!

В первые дни основной сетки этого престижного турнира в мужском и женском разрядах за главный трофей боролись 16 известных теннисистов (5 мужчин и 11 женщин), ранее выигрывавших турниры «Большого шлема». Однако на глазах у парижских болельщиков произошла настоящая сенсация: до полуфинальной стадии не добрался ни один из этих бывших чемпионов!

Порядок выбывания теннисных звезд из турнира выглядел следующим образом:

Ранние стадии: Уже в первых кругах семь опытных теннисистов — Слоан Стивенс, Софья Кенин, Эмма Радукану, Марин Чилич, Даниил Медведев, Барбора Крейчикова и Стэн Вавринка — упустили свой шанс и рано попрощались с турниром.

Третий и четвертый круг: Серия неожиданных поражений продолжилась и на следующих этапах. Накануне третьего круга выбыли такие фавориты, как Елена Остапенко, Елена Рыбакина и Янник Синнер, а в матчах за выход в четвертый круг горечь поражения испытали Кори Гауфф и легендарный Новак Джокович.

Последняя надежда Арина Соболенко также остановлена

На подступах к четвертьфиналу накал страстей достиг пика. В результате упорной борьбы такие королевы корта, как Мэдисон Киз, Ига Свёнтек и Наоми Осака, не смогли завоевать путевку в 1/4 финала.

Выбывание последнего чемпиона: Перед началом полуфинальных матчей из списка в 16 человек в турнире оставалась лишь одна действующая чемпионка «Большого шлема» — Арина Соболенко. Однако во вчерашнем решающем поединке она также потерпела поражение и покинула соревнования.

Таким образом, в полуфинале «Ролан Гаррос-2026» болельщики станут свидетелями ожесточенных баталий с участием совершенно новых имен и неожиданных героев.

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