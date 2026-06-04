Реал Мадрид согласовал трансфер Дензела Дюмфриса: медосмотр начался

·437·Спорт
Реал Мадрид согласовал трансфер Дензела Дюмфриса: медосмотр начался
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Мадридский «Реал» близок к завершению трансфера защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. «Сливочные» решили активировать клаусулу в контракте игрока в размере 20 миллионов евро. Правый защитник, находящийся в расположении сборной Нидерландов, сегодня проходит медицинское обследование. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации эксперта по трансферам Фабрицио Романо, «Реал Мадрид» официально уведомил руководство «Интера» о намерении выплатить отступные. 30-летний футболист не смог принять участие в товарищеском матче между Нидерландами и Алжиром из-за дисквалификации, что создало удобную возможность для прохождения медосмотра. Юридически трансфер вступит в силу в начале июля после оформления всех документов.

Руководство мадридского клуба считает усиление позиции флангового защитника приоритетной задачей. Этот решительный шаг лишил чемпионов Серии А возможности вести переговоры, поскольку при выплате отступных клуб обязан отпустить игрока. Официальное объявление ожидается после президентских выборов, которые пройдут на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Для Дензела Дюмфриса этот переход станет завершением успешной пятилетней карьеры в Италии. Он присоединился к «Интеру» в 2021 году, перейдя из ПСВ за 14 миллионов евро. За это время он провел 207 матчей во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 28 результативных передач.

Реал МадридИнтерДензел ДюмфрисТрансферЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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