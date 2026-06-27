Группа H. Испания лидирует, Кабо-Верде выходит в исторический плей-офф

·1·Спорт
Группа H. Испания лидирует, Кабо-Верде выходит в исторический плей-офф

В группе H чемпионата мира 2026 года прошли матчи последнего тура. Испания одержала минимальную победу над Уругваем, а Кабо-Верде зафиксировала исторический результат, сыграв вничью с Саудовской Аравией.

Поединок между Испанией и Уругваем прошел в напряженной борьбе. Судьбу встречи решил единственный гол Баэны на 42-й минуте. В остальное время Уругвай пытался сравнять счет, но испанцы удержали преимущество.

На последних минутах матча уругваец Каноббио получил красную карточку и покинул поле. Таким образом, Испания одержала победу со счетом 1:0 и завершила групповой этап на первом месте с 7 очками.

ЧМ-2026. Группа H, 3-й тур

Уругвай — Испания — 0:1

Гол: Баэна, 42.

Уругвай: Муслера (Рокет, 46), Варела, Касерес, Оливера, Санабрия (Родригес, 70), Угарте (де ла Крус, 45), Бентанкур, Вальверде (Виньяс, 57), Каноббио, Араухо, Нуньес.

Испания: Симон, Лоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Мерино (Ольмо, 60), Родри, Педри (Руис, 60), Ямаль (Уильямс, 76), Баэна (Пино, 66), Оярсабаль (Ферран, 76).

Предупреждения: Баэна, 46; Санабрия, 54; Варела, 58; де ла Крус, 90+3.

Удаление: Каноббио, 90+5.

Во втором матче группы Кабо-Верде и Саудовская Аравия сыграли вничью 0:0. Несмотря на созданные моменты обеими командами, ворота остались неприкосновенными.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0

Кабо-Верде: Возинья, Пина (Морейра, 90+4), Роберто Лопес, Борхес, Пауло, Ленини, Мендеш (Родригес, 71), Дуарте, Монтейро (Дуарте, 71), Семеду (Варела, 61), Ливраменто (да Кошта, 61).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Тамбакти (Ладжами, 33), Бушал (Аль-Харби, 82), Мадаш (Аль-Хамдан, 66), Насер Аль-Досари, Аль-Хайбари (Джувайр, 46), Салим Аль-Досари (Аш-Шамат, 66), Канно, Аль-Бурайкан.

Предупреждения: Абдулхамид, 4; Пина, 9; Н. Аль-Досари, 67; Аль-Бурайкан, 90+3.

По итогам этого результата Кабо-Верде заняла второе место в группе с 3 очками. Команда добилась исторического успеха, выйдя в плей-офф в своем дебютном участии в чемпионате мира.

Итоговое положение в группе H:

  1. Испания — 7 очков, разница мячей 5:0;

  2. Кабо-Верде — 3 очка, разница мячей 2:2;

  3. Уругвай — 2 очка, разница мячей 3:4;

  4. Саудовская Аравия — 2 очка, разница мячей 1:5.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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