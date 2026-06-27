Мануэль Угарте из «Манчестер Юнайтед» получил тяжелую травму: уругвайская звезда может выбыть надолго

·185·Спорт
Мануэль Угарте из «Манчестер Юнайтед» получил тяжелую травму: уругвайская звезда может выбыть надолго

Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэль Угарте столкнулся с серьезной проблемой после неудачного участия в чемпионате мира. Вместе со сборной Уругвая, покинувшей турнир, футболист был вынужден покинуть поле на носилках и в слезах. По предварительным данным, травма колена может отстранить игрока от большого футбола на длительный срок. Об этом сообщает Goal.com.

Инцидент произошел на 44-й минуте решающего матча против Испании. Мануэль Угарте неудачно столкнулся со своим одноклубником Матиасом Оливерой, в результате чего повредил колено. Для полузащитника, который до игры находился в отличной спортивной форме и выигрывал все единоборства в ходе встречи, это стало неожиданным ударом. По информации Goal.com, состояние футболиста вызывает серьезную обеспокоенность у клубных врачей.

Крах трансферных планов

Данная травма стала серьезным ударом не только для карьеры футболиста, но и для летней трансферной стратегии «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба планировало радикально обновить состав за счет средств, полученных от продажи Мануэля Угарте. Теперь же переход игрока к длительному процессу реабилитации может полностью изменить эти планы.

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Юнайтед» в данный момент связывается с представителями футболиста, чтобы определить степень тяжести травмы. Если медицинское обследование покажет необходимость хирургического вмешательства, игрок гарантированно выбывает минимум на полгода. Это приведет к тому, что другие команды, желавшие приобрести игрока, откажутся от переговоров.

Финансовое состояние клуба и вопрос регистрации новых игроков также оказались под вопросом. Мануэль Угарте рассматривался как один из основных продаваемых активов команды. Теперь руководство клуба будет вынуждено искать альтернативные варианты для пополнения бюджета, а именно — продавать других игроков.

Ожидается, что уругвайский футболист пройдет углубленное медицинское обследование в начале следующей недели. Результаты сканирования определят степень повреждения связок колена. Для болельщиков и тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» это стало неожиданной потерей, так как команда стремилась собрать средства через трансферы для усиления центральной линии перед следующим сезоном.

На данный момент официального заявления о сроках восстановления футболиста не было, однако специалисты подчеркивают, что подобные травмы обычно требуют длительного времени. Для «Манчестер Юнайтед» поиск новых финансовых источников до закрытия летнего трансферного окна стал приоритетной задачей.

Манчестер ЮнайтедМануэль УгартеУругвайТравмаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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