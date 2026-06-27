Мануэль Угарте из «Манчестер Юнайтед» получил тяжелую травму: уругвайская звезда может выбыть надолго

Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэль Угарте столкнулся с серьезной проблемой после неудачного участия в чемпионате мира. Вместе со сборной Уругвая, покинувшей турнир, футболист был вынужден покинуть поле на носилках и в слезах. По предварительным данным, травма колена может отстранить игрока от большого футбола на длительный срок. Об этом сообщает Goal.com.

Инцидент произошел на 44-й минуте решающего матча против Испании. Мануэль Угарте неудачно столкнулся со своим одноклубником Матиасом Оливерой, в результате чего повредил колено. Для полузащитника, который до игры находился в отличной спортивной форме и выигрывал все единоборства в ходе встречи, это стало неожиданным ударом. По информации Goal.com, состояние футболиста вызывает серьезную обеспокоенность у клубных врачей.

Крах трансферных планов

Данная травма стала серьезным ударом не только для карьеры футболиста, но и для летней трансферной стратегии «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба планировало радикально обновить состав за счет средств, полученных от продажи Мануэля Угарте. Теперь же переход игрока к длительному процессу реабилитации может полностью изменить эти планы.

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Юнайтед» в данный момент связывается с представителями футболиста, чтобы определить степень тяжести травмы. Если медицинское обследование покажет необходимость хирургического вмешательства, игрок гарантированно выбывает минимум на полгода. Это приведет к тому, что другие команды, желавшие приобрести игрока, откажутся от переговоров.

Финансовое состояние клуба и вопрос регистрации новых игроков также оказались под вопросом. Мануэль Угарте рассматривался как один из основных продаваемых активов команды. Теперь руководство клуба будет вынуждено искать альтернативные варианты для пополнения бюджета, а именно — продавать других игроков.

Ожидается, что уругвайский футболист пройдет углубленное медицинское обследование в начале следующей недели. Результаты сканирования определят степень повреждения связок колена. Для болельщиков и тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» это стало неожиданной потерей, так как команда стремилась собрать средства через трансферы для усиления центральной линии перед следующим сезоном.

На данный момент официального заявления о сроках восстановления футболиста не было, однако специалисты подчеркивают, что подобные травмы обычно требуют длительного времени. Для «Манчестер Юнайтед» поиск новых финансовых источников до закрытия летнего трансферного окна стал приоритетной задачей.