ПСЖ достиг соглашения с Барселоной по трансферу Феррана Торреса

Парижский ПСЖ близок к подписанию нападающего сборной Испании Феррана Торреса. По данным спортивного издания, стороны достигли устной договорённости о трансферной сумме в размере 55 миллионов евро. Эта сделка рассматривается как важный шаг на пути к усилению атаки чемпиона Франции. Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что первоначально ПСЖ предложил за футболиста 40 миллионов евро, однако каталонцы отклонили это предложение. После этого парижский клуб увеличил сумму до 50 миллионов евро гарантированного платежа и ещё 5 миллионов евро в виде бонусов. Эта сумма полностью соответствует той, которую Барселона заплатила за футболиста в 2021 году.

Личное участие главного тренера Луиса Энрике сыграло решающую роль в переходе 26-летнего форварда в Париж. Специалист позвонил футболисту и пообещал ему значительную игровую практику благодаря своим тактическим планам и ротации состава. Взаимное уважение и доверие между ними создали условия для успешного завершения трансфера.

Сотрудничество с Луисом Энрике и новый вызов

В период работы Луиса Энрике со сборной Испании он всегда рассчитывал на Торреса и продолжал ему доверять даже в моменты, когда специалист подвергался критике. Кроме того, близкая личная история футболиста с тренером также стала одним из факторов, повлиявших на его решение отправиться во Францию, а не остаться в Каталонии.

В минувшем сезоне-2025/26 Ферран Торрес забил 16 голов в матчах Ла Лиги за Барселону. Кроме того, на последнем чемпионате мира он стал одним из главных героев триумфа сборной Испании и забил гол в финальном матче.

Несмотря на это, 26-летний футболист отклонил предложения руководства клуба о продлении контракта. Торрес почувствовал, что руководство недостаточно его ценит, и решил продолжить карьеру в другой команде. Его уход потребует от тренерского штаба поиска новых решений.

Ожидается, что во французском клубе Торрес летом заменит Гонсалу Рамуша, который перешёл в Милан. Приход опытного нападающего, несомненно, заполнит пробел в атаке ПСЖ и усилит конкуренцию в передней линии команды.