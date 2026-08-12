Индийский стартап Юлу привлёк 93 млн долларов для расширения парка электровелосипедов

На фоне стремительного развития сервисов быстрой доставки в Индии работающий в сфере электрической мобильности стартап Юлу успешно завершил новый раунд финансирования на сумму 93 млн долларов. По данным TechCrunch, базирующаяся в Бангалоре компания предлагает водителям служб доставки электрические скутеры по недельной подписке, без необходимости покупать транспортное средство. Это финансирование особенно важно для удовлетворения резко растущего спроса на рынке курьерских и логистических услуг. Об этом сообщает TechCrunch.ком сообщает .

В настоящее время парк Юлу насчитывает около 50 тысяч электрических транспортных средств. Они еженедельно преодолевают почти 1,6 млн миль и обеспечивают более 750 тысяч доставок в день. Благодаря привлечённым средствам компания планирует увеличить парк до 200 тысяч велосипедов в течение следующих двух лет и вывести на рынок более быстрые электрические транспортные средства для различных логистических задач.

Раунд финансирования и планы на будущее

Раунд финансирования Сериес К включал 63 млн долларов в виде акционерного капитала и 30 млн долларов долгового финансирования под руководством ГЭФ Капитал Партнерс. В интервью основатель и генеральный директор стартапа Амит Гупта отметил, что около 5,5 млн долларов были направлены на выкуп долей у ранних инвесторов, завершающих деятельность своих фондов. После сделки оценка Юлу составила примерно 170 млн долларов.

Компании Баджадж Ауто и Магна Интернатионал, входившие в число предыдущих инвесторов, не участвовали в этом раунде, отказавшись от преимущественных прав. Это позволило ГЭФ получить необходимую долю. Гупта заявил, что этот раунд станет последним акционерным финансированием перед выходом компании на фондовую биржу (IPO), а дальнейшее расширение парка будет в основном финансироваться за счёт долговых средств и лизинга. Кроме того, после достижения положительного показателя ЭБИТДА в текущем финансовом году компания намерена выйти на прибыльность до вычета процентов и налогов в следующем году.

Требования быстрой коммерции и новая модель Юлу Экспресс

Компания Юлу, основанная в 2017 году как сервис велошеринга для городских пассажиров, нашла своё основное направление после резкого роста спроса на доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса во время пандемии КОВИД-19. Сейчас около 95% выручки компании формируется за счёт сдачи электрических велосипедов работникам гиг-экономики по недельной подписке, а остальная часть поступает от станционного сервиса аренды в Бангалоре. В итоге стартап отказался от планов продавать велосипеды напрямую потребителям.

Чтобы обеспечить следующий этап роста, Юлу напрямую выводит полноразмерный высокоскоростной электрический скутер под названием Юлу Экспресс. Транспортное средство предназначено для доставки товаров электронной коммерции на большие расстояния, мототакси и экспресс-почты, включая направления, которые не охватывал прежний, более медленный парк. Ожидается, что около трети из запланированных 200 тысяч транспортных средств придётся на эту новую модель.