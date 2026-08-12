Рекорд Гиннесса: китаец, вися вниз головой, раскрутил 33 обруча (видео)

Сила воли и постоянная работа над собой могут привести к неожиданным и удивительным результатам. Китайцу Яну Яньцзя удалось, вися вниз головой, одновременно раскрутить 33 кольца (хулахупа) и обновить мировой рекорд Гиннесса .

Удивительный рекорд в Гуйлине

Во время установления рекорда в городе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района Ян Яньцзя повис вниз головой на специальном игровом и спортивном снаряде. Двое его друзей помогли надеть обручи через его голову и опустить их до уровня бедер.

В соответствии с правилами Книги рекордов Гиннесса Яньцзя смог удерживать все 33 вращающихся кольца в равновесии в течение необходимого времени. Таким образом, он стал новым мировым рекордсменом по числу обручей, вращаемых в перевернутом положении, и сразу на 10 колец улучшил прежний результат.

От ожирения до мирового рекорда: путь 8-летней стойкости

Удивительно, но Яньцзя начал заниматься этими сложными видами спорта исключительно ради похудения.

«В 2018 году врачи диагностировали у меня жировую дистрофию печени из-за ожирения и посоветовали срочно похудеть. Тогда я купил для тренировок двухкилограммовый обруч и всего за один месяц смог снизить вес с 80 до 63 кг. Конечно, главным фактором успешного похудения стал постепенный и строгий контроль питания», — рассказал он в интервью представителям Книги рекордов Гиннесса.

Следующая цель: подтягивания на турнике и обруч

Несмотря на установленный мировой рекорд, спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом. По его словам, впереди его ждут еще более сложные и серьезные цели.

«Моя следующая цель — установить рекорд по вращению обручей во время подтягиваний на турнике. Это упражнение требует в несколько раз больше силы и исключительно высокой устойчивости тела, чем рекорд, установленный в положении вниз головой», — добавил рекордсмен.

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