После атак на склады Wildberries рекламная активность резко снизилась

После инцидентов, связанных с атаками дронов на склады крупного российского маркетплейса Wildberries, рекламная активность на платформе заметно снизилась. Как сообщает «Коммерсантъ», это серьёзно влияет на продвижение товаров и обеспечение объёмов продаж. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает .

По данным рекламного агентства Дигитал Будгет, в июле текущего года расходы на прямое баннерное продвижение сократились сразу на 63 процента по сравнению с июнем. Эксперты объясняют это ограничением доступа к ассортименту на торговой площадке.

Заморозка рекламных бюджетов

Представители ведущих рекламных агентств отмечают, что многие компании полностью заморозили маркетинговые бюджеты или существенно сократили инвестиции в продвижение. Особенно заметно это в сегментах ФМКГ (товары повседневного спроса), фармацевтики, бытовой техники и электроники.

Также значительно снизился спрос на внутренний клик-ин-инвентарь, используемый для продвижения товаров внутри платформы. В результате стоимость тысячи показов (КПМ) в зависимости от категории подешевела примерно на 10–15 процентов.

Реакция маркетплейса и экспертов

Представители Wildberries признают изменение объёмов рекламного продвижения, однако подчёркивают, что масштабы, указанные в распространяемых сообщениях, преувеличены. В компании объясняют, что сейчас продавцы пересматривают свои финансовые модели и оценивают влияние сложившейся ситуации на бизнес.

Для поддержки продавцов маркетплейс уже рассчитал двухуровневые промобонусы, которые можно использовать для продвижения товаров. Несмотря на это, рекламная площадка остаётся одним из крупнейших каналов на рынке — объём е-ритейл-медиа в России в 2025 году, как ожидается, достигнет 580 миллиардов рублей.