Приложение Яндекс Пей удалили из App Store

·48·Технологии
Приложение Яндекс Пей удалили из App Store

Популярного Яндекс Пей финтех-сервиса удалили из цифрового магазина App Store компании Apple. Представители компании оперативно прокомментировали ситуацию и призвали пользователей не паниковать. Стало известно, к каким последствиям это ограничение может привести для пользователей, которые уже успели установить приложение на свои устройства, а также как следует действовать в текущей ситуации. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, несмотря на исчезновение приложения из магазина, средства пользователей находятся в полной безопасности и не подвергаются риску. В настоящее время все функции работают в обычном режиме у владельцев, которые уже успели установить приложение на свои смартфоны. Однако из-за возникших технических ограничений пока невозможно загрузить новые версии приложения или повторно установить его после удаления.

Рекомендации пользователям и альтернативные решения

Специалисты рекомендуют владельцам iPhone под управлением iOS принять некоторые меры предосторожности. В частности, чтобы предотвратить автоматическое удаление или прекращение работы приложения, необходимо выполнить специальное действие в настройках:

  • Откройте раздел «Настройки»
  • Выберите пункт «Приложения»
  • Перейдите в раздел «App Store»
  • В разделе «Автоматические загрузки» отключите пункт «Обновления ПО»
Также настоятельно рекомендуется ни в коем случае не удалять существующее приложение с устройства. Если приложение будет удалено случайно, восстановить его через App Store не удастся.

Если альтернативное решение необходимо новым пользователям или тем, кто остался без приложения, компания предлагает пользоваться веб-версией. Для удобного доступа к сервису через браузер сайт можно добавить на главный экран. Для этого откройте сервис в браузере Сафари, нажмите кнопку «Поделиться» и выберите пункт «На экран „Домой“».

Ситуация на платформе Android

Важно отметить, что ограничения касаются только экосистемы Apple, а для пользователей Android ничего не изменилось. В магазине Google Play приложение Яндекс Пей по-прежнему доступно и его можно свободно скачать.

Кроме того, владельцы устройств Android могут без проблем скачивать и обновлять приложение через другие альтернативные платформы, включая магазин РуСторе. Все возможности финтех-сервиса также доступны в полном объёме через любой браузер на его официальном веб-сайте.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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