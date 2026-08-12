Мировое признание Луис Энрике: «Это начало новой эры!»

Сборная Испания в финале ЧМ-2026 обыграла действующего чемпиона — сборную Аргентина — со счётом 1:0 и завоевала второй в своей истории Кубок мира. Об историческом успехе и золотой эпохе испанского футбола главный тренер «PSJ», бывший наставник национальной сборной Луис Энрике рассказал в интервью изданию 20минутос.

«Вторая звезда — это только начало»

После триумфа сборной Испания на Мундиале Луис Энрике подчеркнул, что футбол страны достиг высочайшего уровня и эти успехи будут продолжаться:

«Футбол Испания сейчас находится именно на самом высоком уровне. После того как мы вышили желанную вторую звезду на нашей форме, я стальной уверенностью верю, что эта великая победа положит начало новой эре триумфов для нашей сборной и всего испанского футбола. Когда-то покойный Луис Арагонес заложил фундамент нашего стиля игры, основанного на комбинационном футболе и владении мячом. Позже «Барселона» во главе с Пеп Гвардиола продемонстрировала миру именно этот привлекательный и атакующий футбол, начав одерживать одну победу за другой. Именно они открыли победный путь для нынешних чемпионов мира», — заявил Луис Энрике.

Триумф по ту сторону Тихого океана: как Испания свергла Аргентина с трона?

Финальный матч ЧМ-2026 прошёл в напряжённой и бескомпромиссной борьбе. В драматичном противостоянии испанцы благодаря своей прочной тактике и воле к победе добились триумфа со счётом 1:0 и завоевали кубок.

Благодаря этой победе Испания спустя годы вновь повторила успех 2010 года в Южной Африке и доказала, что является сильнейшей сборной мира.

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