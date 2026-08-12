NASA пригласило Индию создать лунную базу

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) официально пригласило Индийскую организацию космических исследований (ISRO) присоединиться к программе создания лунной базы. Проект предусматривает строительство постоянно действующего научно-исследовательского и жилого поста вблизи южного полюса естественного спутника Земли. Он будет иметь важное значение для подготовки будущих экспедиций в глубокий космос. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, это предложение обсудили на очередном заседании Совместной рабочей группы США и Индии по гражданскому космосу (КСДжВГ), которое прошло в штаб-квартире ISRO. В рамках этой перспективной инициативы стороны планируют реализовать автоматические и пилотируемые космические миссии.

Новый этап сотрудничества и Artemis Аккордс

Согласно совместному заявлению, новая инфраструктурная база не только расширит масштабы научных открытий, но и создаст необходимые условия для длительной работы астронавтов. Кроме того, делегации договорились продолжить обмен открытыми научными данными в рамках международных соглашений Artemis Аккордс.

Космическое партнерство между двумя странами активизировалось после успешно реализованного в прошлом году проекта спутника НИСАР. Текущие переговоры проходят в рамках инициативы ТРУСТ, запущенной в феврале 2025 года. Эта стратегическая платформа направлена на укрепление двустороннего сотрудничества в таких ключевых сферах, как искусственный интеллект, полупроводники, энергетика и космонавтика.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность рекомендациям Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС). Это обеспечит проведение всей будущей космической деятельности в полном соответствии с международными правовыми нормами, а также на основе принципов безопасности и долгосрочной устойчивости.