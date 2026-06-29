«Челси» близок к неожиданному трансферу: Коул Палмер одобрил переход Гранита Джаки

Лондонский «Челси» выбрал неожиданное направление в вопросе усиления состава. Новый главный тренер команды Хаби Алонсо рассматривает кандидатуру Гранита Джаки, который был ключевой фигурой в успехах «Байера» в Леверкузене. Этот трансфер приветствован не только специалистом, но и лидером команды Коулом Палмером. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно имеющейся информации, «Челси» в настоящее время ведет переговоры о возвращении капитана сборной Швейцарии в западную часть Лондона. Коул Палмер выразил свое отношение к новостям об этом трансфере в социальных сетях, поставив «лайк» под постом инсайдера Фабрицио Романо. Это свидетельствует о готовности английского футболиста играть вместе с опытным полузащитником.

Баланс между опытом и молодостью

Политика владельцев «Челси» в последние годы была в основном направлена на покупку молодых талантов. Однако неудачные результаты прошлого сезона и 10-е место в турнирной таблице показали, что в раздевалке не хватает футболиста с лидерским характером. Ожидается, что Гранит Джака заполнит именно этот пробел.

Для Хаби Алонсо Джака не чужой человек. Они вместе работали в чемпионате Германии и добились исторического чемпионства. Тренер хочет видеть в центре поля профессионала, который будет четко соблюдать дисциплину и тактические указания, а также сможет направлять молодых футболистов. 33-летний полузащитник провел отличный сезон в составе «Сандерленда», способствуя выходу команды в еврокубки.

Хотя связи между футболистом и тренером крепкие, процесс трансфера проходит нелегко. Первое официальное предложение от «Челси» было отклонено руководством «Сандерленда». Северный клуб не хочет легко расставаться со своим капитаном, однако финансовые возможности лондонского клуба и желание футболиста вернуться в элиту английской Премьер-лиги могут изменить ситуацию.

Лондон не чужой город для Джаки. Он долгие годы выступал за «Арсенал», где дорос до уровня капитана команды. Его хорошее знание среды Премьер-лиги и умение брать на себя ответственность в трудные моменты вызывают различные дискуссии и среди болельщиков «Челси». Многие считают этот трансфер признаком того, что команда переходит к более прагматичному пути.