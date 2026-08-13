Три гола в дерби Ферганской долины: подробности матча «Андиджон» — «Нефтчи»

·81·Спорт
Три гола в дерби Ферганской долины: подробности матча «Андиджон» — «Нефтчи»

В Суперлиге Узбекистана стартовал 17-й тур. Один из центральных матчей тура, наполненный напряжённой борьбой, прошёл в Андижане. Местный клуб «Андиджон» на своём поле принимал принципиального соперника — ферганскую команду «Нефтчи».

В бескомпромиссном дерби Ферганской долины подопечные Исломбек Исмоилов крупно обыграли соперника со счётом 3:0 и завоевали важные 3 очка.

Драма второго тайма и красная карточка

Если первая половина встречи прошла в равной борьбе, то во втором тайме на поле произошёл резкий перелом:

  • Удаление: На 51-й минуте полузащитник «Андиджон» Усмонали Исмоналиев был удалён с поля по решению арбитра, оставив хозяев в меньшинстве.

  • Первый гол: После красной карточки футболисты из Ферганы сразу усилили давление, и на 53-й минуте Алишер Одилов открыл счёт — 0:1.

  • Продолжение шоу: На 81-й минуте легионер Стипе Перитса увеличил разрыв до двух мячей, а на 90+2-й минуте, добавленной арбитром, Коффи Куао поставил финальную точку в матче — 0:3.

Суперлига. 17-й тур

«Андиджон» — «Нефтчи» — 0:3

Голы: Алишер Одилов (53), Стипе Перитса (81), Коффи Куао (90+2).

Удаление: Усмонали Исмоналиев (51, «Андиджон»).

  • «Андиджон»: Элдор Адхамов, Ислом То‘кстаксо‘джаев, Махмудджон Махамадджонов, Неманя Чаласан, Азизбек Тург‘унбоев (Имеда Ашортиа, 63), Александре Андроникашвили, Дамир Темиров (Хумоюнмирзо Иминов, 63), Мухаммадкарим Тоиров, По‘латксо‘джа Ксолдорксонов (Драган Черан, 77), Рустам Турдимуродов, Усмонали Исмоналиев.

  • «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Нурмухаммад Абдуг‘аниев, Боян Сигер, Мухсинджон Убайдуллаев (Владимир Ёвович, 65), Иброхимхалил Ё‘лдошев, Фаррух Сайфиев, Ксуршид Г‘иёсов (Асилбек Джумаев, 65), Ратинио (Икром Алибоев, 20), Джамшид Искандеров, Алишер Одилов (Коффи Куао, 83), Стипе Перитса (Зоран Марушич, 83).

Положение в таблице: «Нефтчи» — единоличный лидер

После этой победы ферганский клуб «Нефтчи», набрав 42 очка, ещё больше укрепил своё единоличное лидерство в турнирной таблице.

«Андиджон» с 21 очком в активе остаётся на 8-й позиции турнирной таблицы.

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АндижанНефтчиУзбекистанАлишер ОдиловСтипе Перица
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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