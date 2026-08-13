Кс раскрыла исходный код алгоритма ранжирования и позволила проверить шадовбан

·25·Технологии
Кс раскрыла исходный код алгоритма ранжирования и позволила проверить шадовбан

Важным шагом на пути к повышению прозрачности в мире социальных сетей стало решение компании Кс опубликовать исходный код своего основного механизма ранжирования и популярного алгоритма «Фор Ёу» («Для вас»). По данным TechCrunch и самой компании, этот шаг позволит пользователям самостоятельно проверять, как системы платформы влияют на их аккаунты или публикации. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Компания разместила код основной ленты «Фор Ёу» на платформе GitHub под лицензией Апаче в2. По сравнению с предыдущими попытками объём открытой кодовой базы увеличился почти в 10–15 раз. Теперь в открытом доступе представлены конфигурации моделей, фильтры и ключевые параметры, используемые для сортировки публикаций.

Прозрачность и новые возможности

По словам вице-президента Кс по продукту Кейта Колмана, пользователи смогут не только изучать код, но и самостоятельно запускать систему ранжирования и расчёт оценок за пределами компании. Это позволит наглядно понять, как платформа фильтрует нарушающий правила или проблемный контент.

Одновременно с кодовой базой Кс внедряет специальный инструмент прозрачности, позволяющий пользователям оценивать состояние своего аккаунта. Через страницу «Ундер те Худ» в настройках приложения пользователи, опубликовавшие более 10 постов за последний месяц, смогут скачать сводную статистику в виде ДжСОН-файла.

Анализ с помощью искусственного интеллекта

  • Пользователи смогут загрузить скачанную статистику в выбранную ими систему LLM (большую языковую модель).
  • Искусственному интеллекту можно будет поручить обратиться к репозиторию компании Кс на GitHub.
  • В результате даже пользователи без технических знаний смогут легко понять, применялись ли к их публикациям какие-либо ограничения или специальные метки.
Сообщается, что сначала инструмент запустят в пилотном режиме для аккаунтов из тестовой группы с историей не менее одного года, а затем постепенно предоставят всем пользователям.

Внешние исследователи уже протестировали рекомендательные системы и успешно запустили за пределами Кс числовые значения, рассчитываемые для каждой публикации. В будущем разработчики смогут отправлять через GitHub собственные исправления и обновления (пулл рекуестс), которые инженеры Кс рассмотрят и обсудят возможность включения в алгоритм.

XАлгоритмыПрозрачностьGitHubТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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