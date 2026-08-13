Громкий трансфер: полузащитник «Манчестер Сити» покидает клуб

·72·Спорт
Громкий трансфер: полузащитник «Манчестер Сити» покидает клуб

Профессиональная журналистская статья, полностью соответствующая стандартам Google Дисковер и спортивных изданий, основанная на слухах о трансфере нидерландского полузащитника «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс и вероятности его перехода в Саудовскую Аравию:

«Манчестер Сити» продаёт звезду, приобретённую год назад: Рейндерс близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии!

Английский клуб «Манчестер Сити» находится на пороге расставания с нидерландским полузащитником Тиджани Рейндерс. Опытный хавбек может продолжить карьеру в амбициозном саудовском клубе «Ал-Кодисия».

Об этом сообщают инсайдеры авторитетного издания The Athletic.

«Ал-Кодисия» и клуб АПЛ ведут борьбу

По информации источника, хотя саудовский клуб «Ал-Кодисия» в данный момент сосредоточен на своём первом официальном матче нового сезона, ожидается, что окончательная договорённость по трансферу Рейндерс будет официально достигнута в ближайшие дни.

В то же время сохраняется интерес к 28-летнему полузащитнику со стороны руководства представителя Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест».

Почему будущее оказалось неопределённым?

Отмечается, что после перехода Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» в состав «Манчестер Сити» место Рейндерс в основном составе команды Пеп Гвардиола и его будущее оказались под серьёзным вопросом.

«Горожане» подписали игрока сборной Нидерландов всего год назад. Несмотря на это, в прошлом сезоне он демонстрировал довольно результативную и стабильную игру в составе манчестерского клуба:

  • Количество матчей: 47 встреч во всех турнирах;

  • Голы: 7;

  • Голевые передачи: 8.

Конкуренция в Манчестере и привлекательное финансовое предложение из Саудовской Аравии могут побудить Рейндерс открыть новую страницу в своей карьере.

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Манчестер СитиТиджани РейндерсАль-КадисияНоттингем ФорестПеп Гвардиола
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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