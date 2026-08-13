Западная Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений

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Западная Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений

По данным европейской климатической службы Коперникус, июнь и июль 2026 года стали самым жарким периодом в Западной Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура за эти два месяца составила 21,62 градуса, что на целых 2,79 градуса выше нормы 1991–2020 годов. Предыдущий рекорд 2022 года был побит почти на полградуса, что резко усугубило экологическую и экономическую ситуацию в регионе. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В Европе июнь стал вторым самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, однако в Западной Европе температурная аномалия достигла 3,6 градуса. Во Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии и на северо-востоке Испании средняя температура превысила норму на 3–5 градусов. В частности, 26 июня в Лингвуде, Англия, столбик термометра поднялся до 38 градусов, установив абсолютный июньский максимум для страны, а в Вене температура достигла 39,7 градуса.

Потепление океанов и падение уровня рек

Экстремальная жара вызвала беспрецедентные изменения не только на суше, но и в мировом океане. В июле средняя температура поверхности моря в неполярных регионах составила 20,96 градуса, побив рекорд 2023 года. Температура воды была выше нормы на 94% площади побережий Ближнего Востока и Атлантики, а также Средиземного моря.

Сильная засуха сократила русла рек, нанеся серьёзный ущерб водному транспорту и энергетической системе. 11 августа уровень Рейна в Кёльне опустился до исторического минимума — 55 сантиметров, и судоходство было остановлено. Низкий уровень воды в Сене, Рейне и Дунае вынудил значительно снизить мощность венгерской АЭС «Пакш» и румынской АЭС «Чернаводэ».

Беспрецедентные лесные пожары и экономические потери

Экстремальная жара и засуха вызвали масштабные пожары по всей Европе. По состоянию на 6 августа в регионе было зафиксировано 15 528 крупных пожаров, а площадь выгоревших территорий составила около 5 тысяч квадратных километров. Это вдвое больше среднего показателя за последние 20 лет; особенно сильно пострадали Франция, Испания и Греция.

Эксперты оценивают экономические потери в 180 миллиардов евро — это около 1% ВВП Европейского союза и почти полностью сводит на нет ожидаемый экономический рост. Снижение урожайности в сельском хозяйстве, а также падение производительности труда в условиях жаркой погоды создали дополнительную нагрузку на экономику. По предварительным данным, двухнедельный пик жары в конце июня стал причиной почти 14 тысяч дополнительных смертей в Европе.

По объяснениям климатологов, причиной ситуации стал блокирующий антициклон, застывший над Западной Европой. Из-за стремительного потепления Арктики воздушные потоки распались, а раскалённый воздух из Сахары надолго задержался в одном регионе. Эксперты отмечают, что такие волны жары сейчас в 10 раз вероятнее, чем в 2003 году, и предупреждают, что сложные погодные условия сохранятся и в конце августа.

ЕвропаИзменение КлиматаСтихийные БедствияЭкономикаЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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