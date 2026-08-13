Историческое возвращение: Бартез и Зидан вновь объединились в сборной Франции!

Новый тренерский штаб Зинедина Зидана в национальной сборной Франции и назначение легендарного Фабьена Бартеза: профессиональная журналистская статья, полностью соответствующая стандартам Google Дисковер и международных спортивных изданий:

Снова вместе спустя 20 лет: Фабьен Бартез вошёл в штаб Зинедина Зидана в сборной Франции!

Французская футбольная федерация (ФФФ) официально объявила состав обновлённого тренерского штаба национальной сборной. Согласно решению, легендарный и неповторимый французский вратарь Фабьен Бартез вернулся в сборную и был назначен тренером вратарей.

Таким образом, Зинедин Зидан и Фабьен Бартез ровно 20 лет спустя вновь объединились под знамёнами одной команды.

Дуэт чемпионов 1998 и 2000 годов

Во время игровой карьеры Зидан и Бартез вместе со сборной Франции покорили высочайшие вершины мирового и европейского футбола на рубеже эпох:

ЧМ-1998: На домашнем чемпионате мира они подняли главный трофей над головой.

Евро-2000: Два года спустя стали чемпионами Европы.

ЧМ-2006: Обе легенды дошли до финала чемпионата мира 2006 года, где в драматичной серии пенальти уступили Италии, после чего завершили выступления за национальную команду.

Полный штаб Зидана и первый официальный экзамен

Помимо легендарного Бартеза, в тренерский штаб Зидана вошли его верный соратник по «Реалу» Давид Беттони в качестве помощника главного тренера, а также Хамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, Штефан Планк и другие опытные специалисты.

Напомним, 28 июля Французская футбольная федерация официально объявила Зинедина Зидана новым главным тренером национальной команды. С 54-летним специалистом, сменившим на этом посту Дидье Дешама, был подписан 4-летний контракт, рассчитанный до чемпионата мира 2030 года.

Первый официальный матч «синих» под руководством Зидана и Бартеза состоится 25 сентября в рамках Лиги наций УЕФА — на выезде против сборной Турции.

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