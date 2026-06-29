Новая эра в сборной Эквадора: Мойзес Кайседо стал капитаном

·49·Спорт
Новая эра в сборной Эквадора: Мойзес Кайседо стал капитаном

В национальной сборной Эквадора произошли неожиданные, но исторические перемены. Многолетний капитан и легендарный нападающий Эннер Валенсия добровольно передал капитанскую повязку полузащитнику «Челси» Мойзесу Кайседо. Это решение было официально объявлено после того, как команда обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com.

36-летний Эннер Валенсия на специальном мероприятии внутри команды представил 24-летнего Мойзеса Кайседо в качестве нового капитана. По информации Goal.com, легендарный футболист объяснил свое решение тем, что пришло время освободить дорогу новому поколению лидеров и передать ответственность более молодым игрокам. Это событие знаменует начало новой эпохи в футболе Эквадора.

Историческая победа и смена лидерства

Сборная Эквадора начала текущий турнир с некоторыми трудностями. После поражения от Кот-д'Ивуара и ничьей с Кюрасао возможности команды оказались под вопросом. Однако сенсационная победа над Германией со счетом 2:1 в штате Нью-Джерси изменила всё. Именно этот успех принес эквадорцам первую путевку в плей-офф за последние двадцать лет.

Примечательно, что в том решающем матче против Германии Мойзес Кайседо вышел на поле в качестве капитана. Хотя Валенсия возглавлял команду в первых двух играх, передача повязки Кайседо в решающий момент продемонстрировала доверие действующего капитана к своему молодому коллеге. Эта победа помогла Эквадору выйти из тени таких континентальных гигантов, как Бразилия и Аргентина.

Новая ответственность звезды «Челси»

Мойзес Кайседо на сегодняшний день считается одним из самых дорогих полузащитников не только в Эквадоре, но и в мировом футболе. В 2023 году он перешел в «Челси» за 115 миллионов фунтов стерлингов, установив трансферный рекорд Великобритании. Его стабильная игра в центре поля и тактическая зрелость сделали его незаменимым элементом команды.

Хотя Кайседо и ранее несколько раз временно исполнял обязанности капитана, теперь он официально получил этот статус на постоянной основе. По мнению экспертов, это решение имеет важное значение для формирования «золотого поколения» команды. Валенсия своим благородным поступком вновь доказал, что ставит интересы команды выше личных амбиций.

Теперь сборная Эквадора под руководством Мойзеса Кайседо готовится к решающим этапам чемпионата мира. Ожидается, что молодая и энергичная команда продолжит добиваться неожиданных результатов на этом турнире.

ЭквадорМойзес КайседоЭннер ВаленсияЧемпионат мираЧелси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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