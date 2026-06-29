Бразилия — Япония: следите за матчем 1/16 финала с нами

·4·Спорт
Бразилия — Япония: следите за матчем 1/16 финала с нами

На стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года встречаются сборные Бразилии и Японии. К 18-й минуте матча, который проходит на стадионе в Хьюстоне, счет остается 0:0.

Бразилия на данный момент доминирует во владении мячом: показатель команды составляет 60%, у Японии — 40%. По количеству ударов Бразилия также ведет со счетом 3:1. По ударам в створ счет 1:0.

Бразилия совершила 138 передач с точностью 90%. Япония сделала 58 пасов с точностью 91%. По угловым ударам Бразилия лидирует со счетом 2:1.

На данный момент обе команды получили по одной желтой карточке. Красных карточек и офсайдов не зафиксировано.

Голы, опасные моменты, карточки, замены и другие важные события мы будем освещать в режиме текстовой трансляции на нашем сайте.

Текстовая трансляция

БразилияЯпонияЧемпионат мираХьюстонПлей-оффПрямая трансляция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Монца» объявила нового главного тренера: команду возглавит Иван Юрич«Монца» объявила нового главного тренера: команду возглавит Иван ЮричСегодня, 21:58Сэм Керр возвращается в США: австралийская звезда подписала контракт с «Готем ФК»Сэм Керр возвращается в США: австралийская звезда подписала контракт с «Готем ФК»Сегодня, 21:57«Аль-Хиляль» планирует сенсацию с трансфером Салаха«Аль-Хиляль» планирует сенсацию с трансфером СалахаСегодня, 21:54Кечинов раскритиковал назначение Каннаваро: «Это выглядит немного странно»Кечинов раскритиковал назначение Каннаваро: «Это выглядит немного странно»Сегодня, 21:38Что сказал Мареска после назначения в «Манчестер Сити» вместо ГвардиолыЧто сказал Мареска после назначения в «Манчестер Сити» вместо ГвардиолыСегодня, 21:33Суперкомпьютер предсказал победителя матча Бразилия — ЯпонияСуперкомпьютер предсказал победителя матча Бразилия — ЯпонияСегодня, 21:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш