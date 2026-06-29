Бразилия — Япония: следите за матчем 1/16 финала с нами

На стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года встречаются сборные Бразилии и Японии. К 18-й минуте матча, который проходит на стадионе в Хьюстоне, счет остается 0:0.

Бразилия на данный момент доминирует во владении мячом: показатель команды составляет 60%, у Японии — 40%. По количеству ударов Бразилия также ведет со счетом 3:1. По ударам в створ счет 1:0.

Бразилия совершила 138 передач с точностью 90%. Япония сделала 58 пасов с точностью 91%. По угловым ударам Бразилия лидирует со счетом 2:1.

На данный момент обе команды получили по одной желтой карточке. Красных карточек и офсайдов не зафиксировано.

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