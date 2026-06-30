Златан Ибрагимович резко раскритиковал Рональда Кумана: Нидерланды потеряли свою идентичность

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович обрушился с резкой критикой на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана после неудачного выступления команды на чемпионате мира. После драматического матча против Марокко в Монтеррее Ибрагимович назвал тактические ошибки тренера основной причиной поражения голландцев. Об этом сообщает Goal.com .

Сборная Нидерландов упустила шанс в четвертьфинале, проиграв Марокко, и досрочно покинула турнир. «Оранжевые», лидировавшие после гола Коди Гакпо, упустили преимущество на последних минутах. В серии пенальти удача улыбнулась марокканцам (3:2). По мнению Ибрагимовича, такая ситуация стала следствием отказа от традиционной футбольной философии.

Тактические изменения и «итальянский» стиль

Выступая в качестве эксперта на телеканале FOX Sports, Златан Ибрагимович отметил, что чрезмерно осторожная тактика Рональда Кумана нанесла удар по психологии команды. Тренер впервые за последние 32 матча решил использовать схему с пятью защитниками, что стало неожиданностью для многих.

«В этом поражении виноват только Куман, потому что я не видел на поле сборную Нидерландов. Он проиграл в стиле, который не свойственен голландцам. Меня всегда учили атакующему футболу, это была идентичность команды. Сегодня Куман стал похож на итальянских тренеров, которые играют на ничью. Нидерланды же всегда играют на победу. Даже если ты проигрываешь, ты должен делать это в своем стиле», — подчеркнул Ибрагимович.

По словам нападающего, футболисты чувствовали себя на поле неуютно. Из-за потери контроля над мячом и атакующего потенциала команда не смогла продемонстрировать свои сильные стороны. Эта ситуация удивила не только болельщиков, но и экспертов.

Тьерри Анри тоже в недоумении

Не только Ибрагимович, но и легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри выразил удивление решениями Рональда Кумана. Анри оценил решение заменить полузащитника на защитника в ходе игры как признак трусости.

«Выпуская защитника вместо полузащитника, вы показываете, что боитесь соперника. Конечно, как тренер, вы имеете на это право. Если побеждаете — вы правы, если проигрываете — виноваты. Нидерланды обычно так не играли, но, похоже, у Кумана другой взгляд», — сказал Анри.

Это поражение вызвало бурные дискуссии в футбольном сообществе Нидерландов. Поскольку прагматичный подход Кумана не принес результата, его будущее и дальнейшее развитие команды оказались под вопросом. По данным Fox Sports, подобные тактические эксперименты могут негативно сказаться на репутации команды на международной арене.