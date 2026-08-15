Большой бой в октагоне: все подробности супер турнира UFC 330...

·55·Спорт
Большой бой в октагоне: все подробности супер турнира UFC 330...

Настал очередной грандиозный вечер, которого с нетерпением ждали поклонники единоборств со всего мира. Завтра ранним утром на великолепной арене в американском городе Филадельфия состоится очередной номерной турнир промоушена UFC — UFC 330.

В главном бою вечера чемпион полусреднего веса Ислам Максачев будет защищать чемпионский пояс против первого номера рейтинга — ирландской звезды Ен Мачадо Герри, который до сих пор не знал поражений.

2 титульных боя и сильный основной кард

Программа вечера будет насыщена рядом важных и зрелищных противостояний:

  • Соглавный бой (женский минимальный вес): действующая чемпионка Маккензи Дёрн выйдет в октагон против занимающей 5-е место в рейтинге Джиллиан Робертсон;

  • Противостояние ветеранов и звезд: в легком весе ветеран октагона Эдсон Барбоза сразится с опасным Эстебан Рибович. В среднем весе внимание болельщиков будет приковано к поединку между Мансур Абдул-Малик и Дастин Штолсфус;

  • Изменение в последний момент: соперник Чарлз Джонсон — Ксосе Очоа — неожиданно выбыл из турнира за три дня до его начала. Его заменил дебютант UFC Эдуардо Энрике (Чаполин), согласившийся выйти на бой в короткие сроки, поэтому поединок пройдет в промежуточной весовой категории до 59 кг;

  • Дерби Центральной Азии: первый бой турнира откроет известный кыргызстанский боец Миктибек Оролбай, которому будет противостоять опытный американец Джеремия Уеллс.

Когда и во сколько начнется турнир?

Узбекские болельщики смогут посмотреть бои в следующее время:

  • Предварительный кард (Прелим): начнется в 02:30 по ташкентскому времени;

  • Основной кард (Маин Кард): стартует в 06:00. Главный бой между Максачев и Герри ожидается примерно в 08:00.

Полный кард боев турнира UFC 330:

Основной кард:

  • Полусредний вес (главный бой): Ислам Максачев (чемпион) — Ен Мачадо Герри (#1)

  • Женский минимальный вес: Маккензи Дёрн (чемпионка) — Джиллиан Робертсон (#5)

  • Легкий вес: Джейлин Тёрнер — Кауе Фернандес

  • Средний вес: Мансур Абдул-Малик — Дастин Штолсфус

  • Легкий вес: Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович

Предварительный кард:

  • Полусредний вес: Чиди Нджокуани — Ксоел Алварес

  • Промежуточный вес (59 кг): Чарлз Джонсон — Эдуардо Энрике (Чаполин)

  • Средний вес: Донте Джонсон — Эрик Макконико

  • Средний вес: Висенте Луке — Трешон Гор

  • Полутяжелый вес: Рафаел Тобиас — Лукас Фернандо

  • Полусредний вес: Нил Мегни — Рамиз Браксимай

  • Полусредний вес: Джеремия Уеллс — Миктибек Оролбай

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UFCИслам МахачевИэн Мачадо ГарриФиладельфияМаккензи Дёрн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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