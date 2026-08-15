Сильнейшие в мире: какой результат показывает Джавохир Синдаров на супертурнире?

В американском городе Сент-Луисе набирает обороты финальный, решающий этап самой престижной в мире шахматной серии Гранд Чесс Тур — турнир Синкуефиелд Куп 2026.

В соревновании участвуют 10 сильнейших супер гроссмейстеров мира. Турнир проходит по круговой системе и состоит из 9 туров в формате классических шахмат. Молодой гроссмейстер, защищающий честь Узбекистана, Джавохир Синдаров в 5-м туре сыграл белыми против американца Сем Севиан и зафиксировал ничью.

Результаты 5-го тура: важные победы Каруана и Кеймер

Пятый тур был богат напряжённой и бескомпромиссной борьбой. В рамках тура были одержаны две победы:

Фабиано Каруана (США) белыми фигурами победил своего соотечественника Левон Аронян;

Венсан Кеймер (Германия) белыми фигурами одержал победу над сильным нидерландским гроссмейстером Аниш Гири;

Во всех остальных партиях, включая противостояние Синдаров — Севиан, была зафиксирована ничья.

Турнирная таблица: Уэсли Со единолично лидирует

По итогам 5-го тура положение в турнирной таблице выглядит следующим образом:

1. Уэсли Со (США) — 3,5 очка (единоличный лидер)

2–5. Фабиано Каруана (США) — 3 очка

2–5. Венсан Кеймер (Германия) — 3 очка

2–5. Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — 3 очка

2–5. Максим Ваше-Лаграв (Франция) — 3 очка

6–7. Левон Аронян (США) — 2,5 очка

6–7. Сем Севиан (США) — 2,5 очка

8. Джавохир Синдаров (Узбекистан) — 2 очка

9. Аниш Гири (Нидерланды) — 1,5 очка

10. Ёрден ван Форест (Нидерланды) — 1 очко

Большое испытание в 6-м туре: Синдаров сыграет против Каруана

Согласно календарю турнира, сегодня для участников официально объявлен день отдыха.

Завтра, в решающем 6-м туре Джавохир Синдаров сыграет чёрными фигурами против первой ракетки США Фабиано Каруана. Встреча начнётся в 22:00 по ташкентскому времени.

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