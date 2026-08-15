Apple предупредила пользователей iPhone и Мак об опасных кибератаках

Apple начала рассылать специальные предупреждения безопасности владельцам устройств iPhone, iPad и Мак по всему миру. Как сообщает иксбт.ком, эти уведомления получили пользователи из 110 стран, где были зафиксированы попытки тайного проникновения на устройства с помощью шпионского ПО. Об этом иксбт.ком сообщает .

По словам специалистов, такие средства атак обычно используются в специальных операциях, связанных с государственными структурами, и позволяют похищать личные данные пользователей и получать полный контроль над гаджетами. К настоящему моменту Apple успела предупредить клиентов более чем в 150 странах мира об аналогичных угрозах.

Меры безопасности и система уведомлений

Представители компании объяснили, что предупреждение появляется непосредственно на заблокированном экране iPhone. Кроме того, рекомендации по мерам безопасности и защите личных данных отправляются по электронной почте и отображаются при попытке пользователя войти в свою учётную запись.

В целях обеспечения информационной безопасности Apple полностью обновила интерфейс уведомлений. Это позволяет пользователям получать подробную информацию о возникшей угрозе и быстро выполнять необходимые дальнейшие действия для защиты от атаки.

Исследования и масштабы коммерческого шпионского ПО

В последние годы наблюдается резкий рост распространения шпионского ПО, созданного в коммерческих целях. Эти вредоносные программы проникают на устройство жертвы, используя уязвимости и не требуя от неё каких-либо дополнительных действий, после чего превращают его в инструмент наблюдения.

Однако, строго соблюдая политику конфиденциальности, Apple пока воздерживается от раскрытия подробностей конкретных кибератак. Компания также не предоставила официальной информации о том, кто именно стоит за такими скрытыми операциями.