3 боя — 3 победы: узбекские боксёры потрясли турнир «ИБА.PRO 20»

·47·Спорт
3 боя — 3 победы: узбекские боксёры потрясли турнир «ИБА.PRO 20»

Очередной вечер профессионального бокса в российском городе Набереджние Челни — турнир «ИБА.PRO 20» — запомнился абсолютным превосходством и историческими победами узбекских мастеров кожаных перчаток.

Трое наших соотечественников — Миразизбек Мирзаксалилов, Хавасбек Асадуллаев и Ксалимджон Мамасолиев — завершили свои поединки уверенными победами, показав 100-процентный результат. Двукратный олимпийский чемпион Хасанбой До'сматов принял участие в турнире в качестве почётного гостя и лично поддержал наших боксёров.

Досрочная победа Миразизбек Мирзаксалилов и пояс IBF

Одно из главных событий вечера состоялось во второй легчайшей весовой категории (55,3 кг). На кону в 10-раундовом поединке стоял вакантный титул IBF Эуропеан.

За этот престижный титул наш соотечественник Миразизбек Мирзаксалилов (6-0, 5 КО) провёл отборочный бой против российского нокаутёра Чингиз Натиров (10-1, 5 КО), который до этого не знал поражений:

  • Мощный прессинг: С первых секунд боя Миразксалилов завладел инициативой и обрушил на соперника серию сильных и точных ударов.

  • Технический нокаут: После завершения четвёртого раунда тренерский штаб Натиров, ошеломлённого тяжёлыми ударами, принял решение не продолжать бой и выбросил белое полотенце.

  • Результат: Миразизбек Мирзаксалилов одержал победу техническим нокаутом и стал новым обладателем пояса IBF Эуропеан!

3 боя — 3 победы: узбекские боксёры потрясли турнир «ИБА.PRO 20»

Хавасбек Асадуллаев нанёс первое поражение непобеждённому российскому сопернику

Наш перспективный боксёр Хавасбек Асадуллаев (8-0, 5 КО), выступающий в полусреднем весе (66,7 кг), встретился с опытным Сергей Лубкович (20-1-2, 12 КО), который провёл 22 боя на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

В поединке, продолжавшемся все 10 раундов и прошедшем в напряжённой тактической борьбе, Асадуллаев превзошёл соперника благодаря точным действиям и одержал победу единогласным решением судей (98-92, 97-93, 96-94). Этот результат стал первым профессиональным поражением Лубкович в его 23-м бою.

Ксалимджон Мамасолиев одержал победу над 111-килограммовым гигантом

Наш мастер кожаных перчаток в супертяжёлой весовой категории Ксалимджон Мамасолиев (97,8 кг) встретился с россиянином Герман Скобенко (111,4 кг), который был почти на 14 килограммов тяжелее него.

В поединке, продолжавшемся 10 раундов и изобиловавшем тяжёлыми ударами, наш соотечественник оформил убедительную победу единогласным решением судей.

Центральный бой турнира: успех Джамбулат Биджамов

В центральном поединке вечера определился ещё один обладатель пояса IBF Эуропеан во второй средней весовой категории:

  • Российский чемпион мира по любительскому боксу Джамбулат Биджамов (4-0) вышел на ринг против призёра чемпионата мира, представляющего Сербию, Владимир Мирончиков (8-1, 6 КО).

  • В полном 10-раундовом бою Биджамов одержал победу решением судей (97-93, 96-94, 96-94) и завоевал пояс.

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Миразизбек МирзахалиловХасанбой ДусматовХавасбек АсадуллаевНабережные ЧелныIBF
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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