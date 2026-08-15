Компания iQOO представила концептуальный смартфон с аккумулятором на 15 000 мА·ч

·30·Технологии
Компания iQOO представила концептуальный смартфон с аккумулятором на 15 000 мА·ч

На фоне стремительного развития рынка мобильных технологий производители испытывают новейшие решения, чтобы удивить пользователей. Как сообщает издание иксбт.ком, бренд iQOO представил концептуальный смартфон iQOO Кс, воплотивший самые передовые идеи компании. Устройство привлекло внимание специалистов техническими возможностями следующего поколения и огромной батареей. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Хотя устройство пока имеет экспериментальный статус, компания представила публике его физический прототип. Согласно опубликованным данным, смартфон планируется оснастить процессором Snapdragon 8 Элите Ген10 Pro, которого пока не существует, но который рассчитан на далёкое будущее, а также специальным игровым чипом ККс. Для сравнения, ближайшая новая флагманская модель Qualcomm пока оценивается лишь на уровне Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro.

Огромная ёмкость и передовая технология дисплея

Одной из главных и наиболее примечательных особенностей нового концепта является его источник питания. Устройство получит современную твердотельную батарею Блуе Ice ёмкостью 15 000 мА·ч. Это в несколько раз выше показателей современных флагманских смартфонов и позволит пользователям пользоваться гаджетом несколько дней без зарядного устройства.

На передней панели смартфона установлен огромный 7-дюймовый дисплей ЛТПО 6.0 с разрешением выше 2К и рекордной частотой 240 Hz. Экран также поддерживает передовые технологии, включая сенсорную частоту 4800 Hz, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, занимающий до половины экрана, и динамическое обновление изображения по отдельным зонам.

Возможности камеры и ценовая политика

Фотовозможности устройства также спроектированы на высоком уровне. Модель iQOO Кс получит следующий набор оптических сенсоров:

  • Основная камера на 200 мегапикселей от Sony
  • Сверхширокоугольный объектив на 200 мегапикселей от Samsung
  • Перископический телеобъектив на 50 мегапикселей с матрицей Samsung
Несмотря на концептуальный и экспериментальный статус устройства, компания также объявила его предполагаемые цены. Согласно полученным данным, стоимость iQOO Кс начинается от 6999 юаней (примерно 1038 долларов) за версию с 12 GB оперативной и 500 GB постоянной памяти. Топовая конфигурация с 24 GB оперативной и 1 TB встроенной памяти оценена в 8599 юаней (примерно 1275 долларов).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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