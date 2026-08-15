Симеоне нашёл нового бойца: чемпион мира Кристиан Ромеро в «Атлетико»

·40·Спорт
Симеоне нашёл нового бойца: чемпион мира Кристиан Ромеро в «Атлетико»

Мадридский клуб «Атлетико», представляющий испанскую Ла Лигу, оформил одну из крупнейших сделок летнего трансферного окна. «Матрасники» сообщили на официальном сайте о переходе в команду центрального защитника лондонского клуба «Тоттенксем» Кристиан Ромеро.

Новый трудовой контракт с 28-летним аргентинским защитником рассчитан до 30 июня 2031 года — ровно на 5 лет.

Сделка на 40 миллионов евро и детали контракта

По информации известного инсайдера Фабритсио Романо, соглашение между клубами включает следующие финансовые условия:

  • Трансферная стоимость: «Атлетико» выплатит «шпорам» 40 миллионов евро за защитника сборной Аргентины;

  • Процент от последующей продажи: согласно контракту, «Тоттенксем» сохранил за собой право получить 15 процентов от возможной будущей перепродажи футболиста;

  • Рыночная стоимость: авторитетный портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает трансферную стоимость футболиста в 50 миллионов евро, что свидетельствует о том, что мадридцы осуществили этот трансфер на очень выгодных условиях.

Продуктивная карьера Ромеро в «Тоттенксем»

Кристиан Ромеро защищал цвета лондонского клуба с лета 2022 года и стал одним из сильнейших и наиболее бескомпромиссных центральных защитников Премьер-лиги.

За время выступлений в Англии он:

  • Провёл 156 официальных матчей;

  • Забил 13 голов;

  • Отдал 7 голевых передач.

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне, усилив центр обороны настоящим лидером и бойцом, показал, что в новом сезоне всерьёз намерен бороться за чемпионство в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Кристиан РомероАтлетикоТоттенхэмДиего СимеонеФабрицио Романо
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Большой бой в октагоне: все подробности супер турнира UFC 330...Большой бой в октагоне: все подробности супер турнира UFC 330...Сегодня, 14:26Сильнейшие в мире: какой результат показывает Джавохир Синдаров на супертурнире?Сильнейшие в мире: какой результат показывает Джавохир Синдаров на супертурнире?Сегодня, 14:213 боя — 3 победы: узбекские боксёры потрясли турнир «ИБА.PRO 20»3 боя — 3 победы: узбекские боксёры потрясли турнир «ИБА.PRO 20»Сегодня, 14:16Участие Лионелья Месси в матче против Нэшвилла остается под вопросомУчастие Лионелья Месси в матче против Нэшвилла остается под вопросомСегодня, 13:36Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Сегодня, 12:39Микель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контрактаМикель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контрактаСегодня, 12:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?