Симеоне нашёл нового бойца: чемпион мира Кристиан Ромеро в «Атлетико»
Мадридский клуб «Атлетико», представляющий испанскую Ла Лигу, оформил одну из крупнейших сделок летнего трансферного окна. «Матрасники» сообщили на официальном сайте о переходе в команду центрального защитника лондонского клуба «Тоттенксем» Кристиан Ромеро.
Новый трудовой контракт с 28-летним аргентинским защитником рассчитан до 30 июня 2031 года — ровно на 5 лет.
Сделка на 40 миллионов евро и детали контракта
По информации известного инсайдера Фабритсио Романо, соглашение между клубами включает следующие финансовые условия:
Трансферная стоимость: «Атлетико» выплатит «шпорам» 40 миллионов евро за защитника сборной Аргентины;
Процент от последующей продажи: согласно контракту, «Тоттенксем» сохранил за собой право получить 15 процентов от возможной будущей перепродажи футболиста;
Рыночная стоимость: авторитетный портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает трансферную стоимость футболиста в 50 миллионов евро, что свидетельствует о том, что мадридцы осуществили этот трансфер на очень выгодных условиях.
Продуктивная карьера Ромеро в «Тоттенксем»
Кристиан Ромеро защищал цвета лондонского клуба с лета 2022 года и стал одним из сильнейших и наиболее бескомпромиссных центральных защитников Премьер-лиги.
За время выступлений в Англии он:
Провёл 156 официальных матчей;
Забил 13 голов;
Отдал 7 голевых передач.
«Атлетико» под руководством Диего Симеоне, усилив центр обороны настоящим лидером и бойцом, показал, что в новом сезоне всерьёз намерен бороться за чемпионство в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
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