Мадридский клуб «Атлетико», представляющий испанскую Ла Лигу, оформил одну из крупнейших сделок летнего трансферного окна. «Матрасники» сообщили на официальном сайте о переходе в команду центрального защитника лондонского клуба «Тоттенксем» Кристиан Ромеро.

Новый трудовой контракт с 28-летним аргентинским защитником рассчитан до 30 июня 2031 года — ровно на 5 лет.

Сделка на 40 миллионов евро и детали контракта

По информации известного инсайдера Фабритсио Романо, соглашение между клубами включает следующие финансовые условия:

Трансферная стоимость: «Атлетико» выплатит «шпорам» 40 миллионов евро за защитника сборной Аргентины;

Процент от последующей продажи: согласно контракту, «Тоттенксем» сохранил за собой право получить 15 процентов от возможной будущей перепродажи футболиста;

Рыночная стоимость: авторитетный портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает трансферную стоимость футболиста в 50 миллионов евро, что свидетельствует о том, что мадридцы осуществили этот трансфер на очень выгодных условиях.

Продуктивная карьера Ромеро в «Тоттенксем»

Кристиан Ромеро защищал цвета лондонского клуба с лета 2022 года и стал одним из сильнейших и наиболее бескомпромиссных центральных защитников Премьер-лиги.

За время выступлений в Англии он:

Провёл 156 официальных матчей ;

Забил 13 голов ;

Отдал 7 голевых передач.

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне, усилив центр обороны настоящим лидером и бойцом, показал, что в новом сезоне всерьёз намерен бороться за чемпионство в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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