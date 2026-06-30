Манчестер Юнайтед принял окончательное решение по Маркусу Рэшфорду

·31·Спорт
Манчестер Юнайтед принял окончательное решение по Маркусу Рэшфорду

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» решил положить конец неопределенности вокруг будущего нападающего Маркуса Рэшфорда и вернуть его в основной состав. Футболист, который в последнее время выступал в аренде в других командах, будет полностью привлечен к тренировкам коллектива перед новым сезоном. Это решение было принято после длительных обсуждений между руководством клуба и тренерским штабом. Об этом сообщает Goal.com.

По информации журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, руководство клуба полностью отвергло вариант с отправкой Рэшфорда в аренду в третий раз. 28-летний нападающий, ранее временно выступавший за «Астон Виллу» и испанскую «Барселону», теперь получит возможность восстановить свою карьеру на «Олд Траффорд». Сообщается, что в настоящее время все стороны открыты для интеграции футболиста в команду.

Срок аренды завершен

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что повторная отправка игрока в аренду не отвечает интересам клуба. Рэшфорд, набравший опыт в различных чемпионатах за последние 18 месяцев, вернется на тренировочную базу в Каррингтоне в следующем месяце. Главный тренер команды Майкл Каррик планирует использовать возможности нападающего в планах на новый сезон.

На это решение также повлияло финансовое состояние клуба. Благодаря мерам по сокращению расходов «Манчестер Юнайтед» избавился от давления необходимости срочно продавать или сдавать в аренду своих игроков. Это дает техническому штабу больше свободы и гибкости при формировании состава.

Трудности с трансфером и желание футболиста

Осуществление полноценного трансфера Рэшфорда затруднено по ряду причин. Во-первых, у него долгосрочный контракт с клубом, действующий до июня 2028 года. Во-вторых, высокая зарплата футболиста и его личные требования оказываются обременительными для многих клубов-претендентов. По сообщению Goal.com, «Барселона» не намерена его выкупать, а другие зарубежные клубы недостаточно престижны, чтобы заинтересовать игрока.

Кроме того, сам Маркус Рэшфорд не хочет переходить в команды-соперники по английской Премьер-лиге. Для него приоритетом остается «Манчестер Юнайтед». В текущей ситуации продолжение сотрудничества рассматривается как наиболее оптимальный путь для обеих сторон. Если не поступит неожиданных предложений, Рэшфорд будет защищать цвета «красных дьяволов» в новом сезоне.

Ожидается, что это возвращение усилит конкуренцию в линии атаки «Манчестер Юнайтед». Болельщики и эксперты надеются, что Рэшфорд сможет вернуть свою прежнюю спортивную форму в клубе, где он вырос. Атмосфера внутри клуба и доверие руководства, несомненно, окажут положительное влияние на психологическое состояние футболиста.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферыПремьер-лигаОлд Траффорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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