Процессор Qualcomm Snapdragon К значительно превзошёл Intel Н250

·33·Технологии
Процессор Qualcomm Snapdragon К значительно превзошёл Intel Н250

Компания Qualcomm представила подробности о новом процессоре Snapdragon К, предназначенном для самых доступных ноутбуков. По данным Иксбт.ком, хотя изначально для устройств этого типа была заявлена цена в 300 долларов, первые модели на рынке оказались немного дороже. Несмотря на это, новый чип продемонстрировал явное превосходство над конкурентами в бюджетном сегменте благодаря своим техническим возможностям. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Представители компании подтвердили, что новая СоК (система на кристалле) оснащена восемью процессорными ядрами Крё. Хотя их точный тип не раскрывается, согласно распространившимся слухам, здесь используются более старые ядра Кортекс-А78 и А55. По мнению экспертов, Snapdragon К на самом деле является переименованной версией платформы Snapdragon ККС6490, которая очень похожа на чип Snapdragon 778Г, выпущенный в 2021 году.

Технические характеристики и возможности

Согласно представленным официальным данным, максимальная частота новых процессорных ядер достигает 3 GHz. Кроме того, устройство оснащено общей кэш-памятью объёмом 2 МБ. Что касается оперативной памяти, поддерживаются форматы ЛПДДР5, ЛПДДР5Кс и ЛПДДР4Кс объёмом до 16 GB. Также предусмотрены современные стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0, а также накопители UFS 3.1.

При оценке производительности Qualcomm сравнила свой новый чип с процессором Intel Н250. Intel Н250 создан по техпроцессу Intel 7 и, хотя не является самым новым решением в линейке, технически относится примерно к тому же периоду, что и Snapdragon 778Г.

Сравнение производительности и эффективности

Согласно результатам сравнительных тестов, чип Qualcomm продемонстрировал двукратное преимущество по энергоэффективности. Во многом это объясняется использованием более современного техпроцесса. В тесте Geekbench Snapdragon К оказался на 44% быстрее Intel Н250 в однопоточном режиме и на 24% — в многопоточном.

Для справки, Intel Н250 набирает в этом бенчмарке около 2800 баллов в однопоточном режиме. Для сравнения, платформа ККС6490 также показывает результат примерно в 3000 баллов, что подтверждает достоверность приведённых Qualcomm данных. В тестах Cinebench преимущество нового чипа, как ожидается, достигнет внушительных 67%.

Важно учитывать, что сравнение в основном проводится с технически устаревшим процессором Intel, который имеет всего четыре ядра и лишён технологии Хйпер-Треадинг. Тем не менее новый Snapdragon К показывает готовность к серьёзной конкуренции на рынке бюджетных ноутбуков.

QualcommSnapdragon CIntel N250ТехнологииПроцессоры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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