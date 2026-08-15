Американские легионеры: Рикардо Пепи приведёт ПСВ, а Юнус Муса — «Милан» к успеху

·38·Спорт
Американские легионеры: Рикардо Пепи приведёт ПСВ, а Юнус Муса — «Милан» к успеху

На фоне старта сезона европейских клубных турниров и нового цикла чемпионата мира в центре внимания вновь оказалось выступление футболистов сборной США на международной арене. Как сообщает GOAL, этот сезон станет для представителей национальной команды важным испытанием: им предстоит в полной мере проявить себя и завоевать место в основном составе. Об этом сообщает Goal.com.

Чемпионаты Нидерландов, Шотландии и Хорватии уже стартовали, а в ближайшие дни к ним присоединятся матчи Ла Лиги. В таких условиях ведущие представители американского футбола стремятся добиться высоких результатов в составе своих клубов в новом сезоне и укрепить свои позиции на трансферном рынке.

Новый вызов для ПСВ и ответственность Рикардо Пепи

В прошлом сезоне ПСВ завоевал чемпионский титул, опередив соперников на 19 очков. Теперь команда борется за четвёртое подряд чемпионство. Однако старт сезона с ничьей заставил руководство клуба задуматься.

Для клуба из Эйндховена, спортивным директором которого работает Эрни Стюарт, этот период стал переходным этапом. Уход таких ключевых игроков, как Малик Тиллман и Исмаэль Сайбари, а также трансферные слухи вокруг Рикардо Пепи и Сержиньо Деста не могут не сказываться на команде.

Ожидается, что Рикардо Пепи и Сержиньо Дест, пока остающиеся в составе ПСВ, станут главными фигурами, способными вывести команду главного тренера Петера Боса из кризиса. Если им не удастся найти свою игру, давление на команду значительно усилится.

Юнус Муса и его новый шанс

Юнус Муса, которому пока не удалось найти себя в Италии, несмотря на статус одного из ключевых игроков сборной США в прошлом, также проверяет свои возможности в новом сезоне. В составе «Милана» он получил ещё один шанс проявить себя под руководством нового главного тренера.

Полузащитнику, стремящемуся завоевать доверие тренеров в предсезонных матчах, необходимо продемонстрировать свои лучшие качества в играх против грандов, таких как «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что это станет одним из ключевых факторов, определяющих его будущее в Италии.

Таким образом, этот сезон на европейских футбольных полях имеет для американских игроков решающее значение: он позволит вывести личную карьеру на новый уровень и укрепить позиции в национальной сборной.

Рикардо ПепиЮнус МусаПСВМиланФутбол США
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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