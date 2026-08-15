Давиде Фраттези перешёл из «Интера» в «Лацио»

·35·Спорт
Давиде Фраттези перешёл из «Интера» в «Лацио»

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези официально перешёл из «Интера» в «Лацио». 24-летний футболист вернулся в Рим на правах аренды до конца сезона, и ожидается, что этот переход станет важным поворотным моментом в его карьере. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя процесс трансфера немного затянулся из-за небольших бюрократических задержек, в итоге он был успешно завершён. В интервью официальной пресс-службе «Лацио» полузащитник отметил, что добиться этого перехода было непросто, но в конечном счёте всё того стоило.

Возвращение на улицы детства

Для Фраттези, выросшего в римском районе Джустиниана, этот трансфер означает не просто переход, а возвращение домой. Он не скрывал особых чувств, которые испытал, увидев знакомые улицы, по которым в детстве ходил на тренировки.

&лдкуо;Когда я приехал, то узнал дороги, по которым в детстве ходил на тренировки в Джустиниане. Я возвращаюсь сюда с иным чувством ответственности и уже повзрослевшим. Думаю, пришло время взять на себя важную ответственность, и я очень этому рад&рдкуо;, — сказал футболист.

Финансовые детали и условия будущего перехода

По данным иксбт.ком, «Лацио» заплатил 5 миллионов евро за аренду Фраттези на один сезон. Соглашение также предусматривает право выкупить футболиста в будущем за 10 миллионов евро, к этой сумме могут добавиться бонусы.

В свою очередь, «Интер» также защитил свои интересы, сохранив за собой право на 50 процентов чистой прибыли от возможного будущего трансфера. Несмотря на недостаток игровой практики в миланском клубе, где он пользовался тёплым отношением болельщиков, теперь полузащитник намерен стать важной частью нового проекта под руководством Дженнаро Гаттузо.

Давиде ФраттезиЛациоИнтерСерия AФутбольные Трансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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