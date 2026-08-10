Известный промоутер раскритиковал шумиху вокруг Мариуш Вакс

·40·Спорт
Известный промоутер раскритиковал шумиху вокруг Мариуш Вакс

Опытный польский боксёр старше 40 лет Мариуш Вакс (39-14, 20 КО) в рамках необычного шоу по правилам ММА одновременно вышел в октагон против шести соперников. Этот эпизод и участие боксёра в опасных боях один за другим вызвали резкое возмущение и бурные дискуссии в мировом боксерском сообществе.

На распространяющихся в интернете видеозаписях отчётливо видно, что в ММА-поединке формата 1 против 6 Мариуш Вакс пропустил очень тяжёлые удары и подверг свою жизнь серьёзной опасности.

Бой с Тайсон Фюри и возвращение в октагон спустя 3 недели

Наиболее тревожным аспектом ситуации является то, что всего за три недели до этого необычного шоу Мариуш Вакс провёл тяжёлый 7-раундовый поединок против бывшего чемпиона мира Тайсон Фюри. В том бою, когда ситуация осложнилась, сам боксёр отказался продолжать встречу.

После такого тяжёлого боя, не успев полностью восстановиться, он спустя всего 21 день вышел в октагон одновременно против 6 человек, что ещё больше усилило возмущение специалистов и болельщиков.

Лу Дибелла: «В спорте больше не осталось понятия «нижний предел»»

Известный промоутер Лу Дибелла, пользующийся большим авторитетом в мировом боксе, также заявил, что подобное положение дел недопустимо, и подверг организаторов и всю систему резкой критике:

«Необходимо защищать многих спортсменов, в том числе Мариуш Вакс, от торговцев, которые наживаются на крови спортсменов. В целом этому человеку вообще не следовало выходить на ринг против Тайсон Фюри.

Кроме того, его участие всего три недели спустя в бою 1 против 6 совершенно лишено смысла. Он — уставший мужчина среднего возраста, утративший спортивную форму. Бокс и боевые искусства в очередной раз показывают, что в этой сфере не существует понятия «нижний предел», а границы опасности также никак не обозначены. А зрители продолжают безразлично наблюдать за тем, как границы приличия и морали постепенно опускаются всё ниже», — заявил Дибелла.

Безопасность спортсменов и границы шоу

По словам экспертов отрасли, после достижения определённого возраста и физического истощения пребывание спортсменов на профессиональном ринге или в октагоне — это не простое шоу и не шутка. Прежде всего, это крайне серьёзная проблема, угрожающая их здоровью, мозгу и жизни.

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Мариуш ВахТайсон ФьюриЛу ДиБелла
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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