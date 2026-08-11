Моуринью хочет сократить состав «Реала» — кто покинет команду?

·86·Спорт
Моуринью хочет сократить состав «Реала» — кто покинет команду?

В мадридском «Реале» накануне закрытия трансферного окна проходит масштабная перестройка. Главный тренер Жозе Моуринью четко определил свои требования на новый сезон: португальскому специалисту достаточно компактного состава из 20 основных полевых игроков и футболистов, восстанавливающихся после травм. Однако сейчас в распоряжении команды находятся 26 футболистов, и до закрытия трансферного окна клубу придется расстаться как минимум с тремя игроками.

По информации авторитетного испанского издания АС, руководство клуба уже потратило значительные средства, чтобы выполнить требования Моуринью.

Покупки на 225 миллионов евро и провал «операции Родри»

«Королевский клуб» выделил 225 миллионов евро на новые приобретения в летнее трансферное окно. Команду пополнили 6 новых футболистов:

  • Ян Диоманде

  • Марк Кукурелья

  • Дензел Дюмфрис

  • Ибраима Конате

  • Бернарду Силва

  • Карлос Эспи

Главной «бомбой» трансферной кампании должен был стать полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Однако нежелание испанского футболиста переезжать в Мадрид разрушило первоначальные планы клуба. Сейчас «Реал» не намерен искать другого альтернативного кандидата в центр поля.

Главный козырь Моуринью: универсальные футболисты

После встречи в Будапеште Жозе Моуринью открыто заявил о преимуществе работы с коротким составом. Увеличение числа футболистов, редко выходящих на поле и лишенных игровой практики, может нарушить здоровую атмосферу в команде.

Португальский тренер хочет решить эту проблему за счет универсальных футболистов:

  • Арда Гюлер и Бернарду Силва способны действовать на всех позициях в атаке, а также в центре полузащиты.

  • Джуд Беллингем также обладает широкими возможностями для игры в центре поля и на линии атаки.

  • Дензел Дюмфрис на предсезонных сборах даже прошел испытание в качестве центрального полузащитника.

Тройка, которая может уйти: Камавинга, Менди и Асенсио

Сейчас Эдер Милитао, Ферлан Менди и Родриго находятся в списке игроков с долгосрочными травмами. Однако для формирования желаемого Моуринью «рабочего состава» из 20 человек «Реалу» необходимо расстаться еще с 3 футболистами.

1. Эдуардо Камавинга — возможность продажи открыта

Клуб рассчитывает получить значительную сумму от трансфера французского полузащитника. Сам футболист хочет остаться в Мадриде, однако если один из топ-клубов выступит с серьезным предложением, «Реал» готов его отпустить. Что интересно, Моуринью очень доволен трудолюбием и профессионализмом Камавинги на предсезонных тренировках.

2. Ферлан Менди — лишний игрок на левом фланге

Моуринью беспокоит избыток игроков на позиции левого защитника, а также частые травмы Менди. Клуб предпочел бы продать его, однако сам французский защитник не отказывается от намерения остаться в команде и отработать контракт до конца.

3. Рауль Асенсио — неожиданная травма и нарушенные планы

Воспитанник академии хотел доказать Моуринью свой уровень и остаться в составе. Однако во время тренировки он получил серьезную травму прямой мышцы бедра и выбыл как минимум на 6 недель. Это значительно усложнило его переход в другой клуб. Если по Асенсио поступит выгодное предложение, «Реал» может приобрести нового центрального защитника.

Эндрик останется в команде

Также обсуждался вопрос об аренде бразильского таланта Эндрика. Однако по личному требованию Жозе Моуринью план временно отправить молодого нападающего в другой клуб был отменен. Моуринью готов предоставить ему место в основном составе и раскрыть его потенциал.

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Реал МадридЖозе МоуриньюМанчестер СитиДжуд БеллингемАрда Гюлер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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