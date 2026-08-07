Манчестер Сити ярим ҳимояни янгилаш режишига киришди
Манчестер Сити Родрининг Барселона клубига эҳтимолий трансфери сабаб марказий ярим ҳимоясини тубдан янгилашга киришди. Клуб Эллиот Андерсон трансферини расман эълон қилган ва таркибни кучайтириш учун яна камида иккита юқори даражадаги марказий ярим ҳимоячи олиб келишни режалаштирмоқда.
Англия Премер-лигаси грандларидан бири бўлган Манчестер Сити жамоаси ўз марказий чизиғини тубдан ўзгартириш ҳаракатларини бошлаб юборди. GOAL.com хабар беришича, клуб раҳбарияти жамоа етакчиси Родрининг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқда ва ярим ҳимояни кучайтириш учун фаол иш олиб бормоқда. Испаниялик футболчининг Барселона клубига ўтиши кундан-кунга ойдинлашиб бораётгани сабабли, инглиз клуби бу йўқотишнинг ўрнини қоплаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Манчестер Сити бош мураббийи лавозимида Пеп Гвардиола ўрнига Энзо Мареска иш бошлаган бўлиб, у жамоанинг тактик имкониятларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Клуб раҳбарияти аллақачон Эллиот Андерсон трансферини расман эълон қилиб улгурди. Бироқ таркиб сифатини сақлаб қолиш ва мураббийга кенг имкониятлар яратиш учун яна камида иккита юқори даражадаги марказий ярим ҳимоячи олиб келиш режалаштирилган.
Энзо Фернандез ва Айёуб Боуадди асосий нишондаДжанлука Ди Марзио маълумотига кўра, Аргентина терма жамоаси аъзоси Энзо Фернандез инглиз клубининг асосий трансфер устуворлиги ҳисобланади. Ҳозирда ҳам клуб, ҳам бош мураббий Энзо Мареска ушбу футболчини марказий чизиқни бошқарувчи асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бироқ мазкур трансферни амалга ошириш ўта мураккаб кечиши кутилмоқда, чунки футболчининг бозор қиймати жуда юқори ва уни ўз клубидан қўйиб юборишни исташмаяпти. Шунга қарамай, Манчестер Сити яқин ҳафталарда музокаралар ўтказиб, келишувга эришиш йўлларини синаб кўрмоқчи.
Шу билан бирга, ёш иқтидор эгаси Айёуб Боуаддининг ҳам трансфер бозоридаги нуфузи кескин ўсиб бормоқда. Марокаш терма жамоаси сафидаги ўйинлари билан Европанинг етакчи жамоалари эътиборига тушган ёш футболчи учун Манчестер Сити тезкорлик кўрсатмоқда. Томонлар ўртасида дастлабки алоқалар ўрнатилиб бўлинган ва инглиз клуби раҳбарлари рақобат кучайишидан олдин келишувга эришиш ниятида.
Клуб раҳбарияти Родрининг жамоани тарк этиши аниқлашиб бораётган бир пайтда, трансфер бозорида қатъий ҳаракат қилишга мажбур. Эллиот Андерсон харид қилинганидан сўнг бошланган трансфер кампанияси янада жадаллашиб, яқин ҳафталарда жамоанинг келгуси мавсумдаги марказий ўқи қандай кўриниш олишини ҳал қилади.
…