Манчестер Сити ярим ҳимояни янгилаш режишига киришди

·125·Спорт
Манчестер Сити ярим ҳимояни янгилаш режишига киришди
Қисқача

Манчестер Сити Родрининг Барселона клубига эҳтимолий трансфери сабаб марказий ярим ҳимоясини тубдан янгилашга киришди. Клуб Эллиот Андерсон трансферини расман эълон қилган ва таркибни кучайтириш учун яна камида иккита юқори даражадаги марказий ярим ҳимоячи олиб келишни режалаштирмоқда.

Англия Премер-лигаси грандларидан бири бўлган Манчестер Сити жамоаси ўз марказий чизиғини тубдан ўзгартириш ҳаракатларини бошлаб юборди. GOAL.com хабар беришича, клуб раҳбарияти жамоа етакчиси Родрининг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқда ва ярим ҳимояни кучайтириш учун фаол иш олиб бормоқда. Испаниялик футболчининг Барселона клубига ўтиши кундан-кунга ойдинлашиб бораётгани сабабли, инглиз клуби бу йўқотишнинг ўрнини қоплаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Манчестер Сити бош мураббийи лавозимида Пеп Гвардиола ўрнига Энзо Мареска иш бошлаган бўлиб, у жамоанинг тактик имкониятларини янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Клуб раҳбарияти аллақачон Эллиот Андерсон трансферини расман эълон қилиб улгурди. Бироқ таркиб сифатини сақлаб қолиш ва мураббийга кенг имкониятлар яратиш учун яна камида иккита юқори даражадаги марказий ярим ҳимоячи олиб келиш режалаштирилган.

Энзо Фернандез ва Айёуб Боуадди асосий нишонда

Джанлука Ди Марзио маълумотига кўра, Аргентина терма жамоаси аъзоси Энзо Фернандез инглиз клубининг асосий трансфер устуворлиги ҳисобланади. Ҳозирда ҳам клуб, ҳам бош мураббий Энзо Мареска ушбу футболчини марказий чизиқни бошқарувчи асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бироқ мазкур трансферни амалга ошириш ўта мураккаб кечиши кутилмоқда, чунки футболчининг бозор қиймати жуда юқори ва уни ўз клубидан қўйиб юборишни исташмаяпти. Шунга қарамай, Манчестер Сити яқин ҳафталарда музокаралар ўтказиб, келишувга эришиш йўлларини синаб кўрмоқчи.

Шу билан бирга, ёш иқтидор эгаси Айёуб Боуаддининг ҳам трансфер бозоридаги нуфузи кескин ўсиб бормоқда. Марокаш терма жамоаси сафидаги ўйинлари билан Европанинг етакчи жамоалари эътиборига тушган ёш футболчи учун Манчестер Сити тезкорлик кўрсатмоқда. Томонлар ўртасида дастлабки алоқалар ўрнатилиб бўлинган ва инглиз клуби раҳбарлари рақобат кучайишидан олдин келишувга эришиш ниятида.

Клуб раҳбарияти Родрининг жамоани тарк этиши аниқлашиб бораётган бир пайтда, трансфер бозорида қатъий ҳаракат қилишга мажбур. Эллиот Андерсон харид қилинганидан сўнг бошланган трансфер кампанияси янада жадаллашиб, яқин ҳафталарда жамоанинг келгуси мавсумдаги марказий ўқи қандай кўриниш олишини ҳал қилади.

Манчестер СитиЭнзо ФернандезАйёуб БоуаддиРодриАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)