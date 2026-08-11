«Пахтакор» на пути в Элитную Лигу чемпионов Азии: матч против «неудобного» клуба из Иордании

Сегодня, 11 августа, ташкентский клуб «Пахтакор» сыграет против иорданской команды «Аль-Хусейн» в рамках квалификационного этапа Элитной Лиги чемпионов Азии, проводимой в новом формате.

В преддверии противостояния двух команд пресс-служба О‘зПФЛ представила интересную и тревожную статистику их очных встреч, а также выступлений против клубов из страны соперника.

«Аль-Хусейн» — «неудобный» соперник для клубов Узбекистана

Если обратиться к статистике, иорданская команда «Аль-Хусейн» до сих пор демонстрирует стопроцентный результат в матчах против клубов Узбекистана — 2 матча, 2 победы.

В 2024 году иорданский клуб встречался с каршинским «Насафом» на групповом этапе турнира ЛЧА-2 (АКЛ Тво). В обоих матчах этого противостояния представители «Аль-Хусейна» одержали одинаковые — победы со счётом 2:1.

История матчей «Пахтакора» против клубов Иордании

«Львы» до сих пор лишь дважды встречались с иорданскими клубами на азиатской арене:

Матч ЛЧА 2002 года: в поединке, прошедшем в Ташкенте, «Пахтакор» разгромил иорданский клуб «Аль-Вахдат» со счётом 3:0 .

Ответный матч: в гостевой встрече наши представители уступили со счётом 1:3.

Таким образом, статистика «Пахтакора» в матчах против иорданских клубов составляет 1 победу и 1 поражение.

Время матча и судейская бригада

Для справки: центральный матч квалификационного этапа Элитной ЛЧА между «Пахтакором» и «Аль-Хусейном начнётся сегодня, 11 августа, в 20:00 по ташкентскому времени.

Ответственный поединок будет обслуживать опытная судейская бригада, прибывшая из Южной Кореи.

Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.