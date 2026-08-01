Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқори

·84·Техно
Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқори
Қисқача

Жанубий Кореяда Samsung компаниясининг енг сўнгги йиғилувчи смартфонлари расмий савдолар бошланишиданоқ юқори талаб сабабли тақчилликка учради. Бусинесс Пост нашри хабарига кўра, харидорлар янги қурилмаларни ишлаб чиқарувчи етказиб улгурганидан ҳам тезроқ сотиб олгани боис бозорда жиддий навбатлар юзага келди.

Жанубий Кореяда Samsung компаниясининг энг сўнгги йиғилувчи смартфонлари расмий савдолар бошланишиданоқ тақчилликка учради. Бусинесс Пост нашри хабар қилишича, харидорлар янги қурилмаларни ишлаб чиқарувчи уларни етказиб улгурганидан ҳам тезроқ ҳажмда сотиб олмоқда ва бу ҳолат бозорда жиддий навбатларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Galaxy Z Фолд 8 смартфонининг кўпчилик модификациялари учун олдиндан буюртмалар аллақачон тўлиқ тугаган. Дастлаб қурилмани 7-август куни олиши керак бўлган харидорлар учун етказиб бериш муддати 28-августга қадар сурилди. Ҳозирда биринчи тўлқиндан кейин буюртма берганлар керакли хотира ҳажми ва ранг вариантларига қараб уч ҳафтагача қўшимча кутишига тўғри келади.

Етказиб бериш муддатларининг кечикиши

Юзага келган тақчиллик фақат базавий моделни эмас, балки бутун янги туркумдаги қурилмаларни қамраб олди. Хусусан, 1 TB хотирага эга Galaxy Z Фолд 8 Ultra талқини ҳам Samsung томонидан фақат 28-августдан бошлаб жўнатила бошлайди. Шунингдек, Galaxy Z Флип 8 моделлари учун ҳам кутиш вақти танланган рангга қараб 11 ёки 18-августга кўчирилган.

Муаммо фақат Samsung'нинг расмий онлайн-дўконигагина тааллуқли эмас. Кореядаги айрим жисмоний савдо нуқта ва дўконлар янги буюртмаларни қабул қилиш муддатини ҳатто сентябрь ойининг ўрталарига белгиламоқда. Компания вакиллари вазиятга изоҳ бериб, бунга талаб прогноз қилинган кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори бўлгани сабаб қилиб кўрсатилди.

Рекорд даражадаги қизиқиш ва истиқболлар

Бусинесс Пост маълумотларига кўра, Samsung ишлаб чиқариш жараёнида стандарт Galaxy Z Фолд 8 ҳажмини Galaxy Z Фолд 8 Ultra'га нисбатан тахминан 40 фоизга кўпроқ режалаштирган эди. Бироқ олдиндан тайёрланган захиралар ҳам ортиб бораётган эҳтиёжни қоплашга етмади. Дастлабки баҳолашларга кўра, янги қурилмага тушган буюртмалар ҳажми ўтган авлод – Galaxy Z Фолд 7 кўрсаткичидан салкам уч баравар юқори натижа қайд этди.

Қизиғи шундаки, йиғилувчи гаджетларга бўлган қизиқиш анъанавий Galaxy S26 сериясининг дастлабки буюртмалари даражасининг тахминан 80 фоизига етиб улгурди. Ҳозирча Samsung бутун дунё бўйлаб сотувлар ҳажми ва умумий буюртмалар сони бўшича расмий рақамларни ошкор қилгани йўқ. Шунга қарамай, компаниянинг ўз уй бозоридаги вазият йиғилувчи смартфонлар технологиясига бўлган ишонч ва қизиқиш барқарор ўсиб бораётганини яққол кўрсатмоқда.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонларТехнологияларЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиОлимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиБугун, 07:28Сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаСунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаБугун, 03:59Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади