Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқори
Жанубий Кореяда Samsung компаниясининг енг сўнгги йиғилувчи смартфонлари расмий савдолар бошланишиданоқ юқори талаб сабабли тақчилликка учради. Бусинесс Пост нашри хабарига кўра, харидорлар янги қурилмаларни ишлаб чиқарувчи етказиб улгурганидан ҳам тезроқ сотиб олгани боис бозорда жиддий навбатлар юзага келди.
Жанубий Кореяда Samsung компаниясининг энг сўнгги йиғилувчи смартфонлари расмий савдолар бошланишиданоқ тақчилликка учради. Бусинесс Пост нашри хабар қилишича, харидорлар янги қурилмаларни ишлаб чиқарувчи уларни етказиб улгурганидан ҳам тезроқ ҳажмда сотиб олмоқда ва бу ҳолат бозорда жиддий навбатларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Galaxy Z Фолд 8 смартфонининг кўпчилик модификациялари учун олдиндан буюртмалар аллақачон тўлиқ тугаган. Дастлаб қурилмани 7-август куни олиши керак бўлган харидорлар учун етказиб бериш муддати 28-августга қадар сурилди. Ҳозирда биринчи тўлқиндан кейин буюртма берганлар керакли хотира ҳажми ва ранг вариантларига қараб уч ҳафтагача қўшимча кутишига тўғри келади.
Етказиб бериш муддатларининг кечикишиЮзага келган тақчиллик фақат базавий моделни эмас, балки бутун янги туркумдаги қурилмаларни қамраб олди. Хусусан, 1 TB хотирага эга Galaxy Z Фолд 8 Ultra талқини ҳам Samsung томонидан фақат 28-августдан бошлаб жўнатила бошлайди. Шунингдек, Galaxy Z Флип 8 моделлари учун ҳам кутиш вақти танланган рангга қараб 11 ёки 18-августга кўчирилган.
Муаммо фақат Samsung'нинг расмий онлайн-дўконигагина тааллуқли эмас. Кореядаги айрим жисмоний савдо нуқта ва дўконлар янги буюртмаларни қабул қилиш муддатини ҳатто сентябрь ойининг ўрталарига белгиламоқда. Компания вакиллари вазиятга изоҳ бериб, бунга талаб прогноз қилинган кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори бўлгани сабаб қилиб кўрсатилди.
Рекорд даражадаги қизиқиш ва истиқболларБусинесс Пост маълумотларига кўра, Samsung ишлаб чиқариш жараёнида стандарт Galaxy Z Фолд 8 ҳажмини Galaxy Z Фолд 8 Ultra'га нисбатан тахминан 40 фоизга кўпроқ режалаштирган эди. Бироқ олдиндан тайёрланган захиралар ҳам ортиб бораётган эҳтиёжни қоплашга етмади. Дастлабки баҳолашларга кўра, янги қурилмага тушган буюртмалар ҳажми ўтган авлод – Galaxy Z Фолд 7 кўрсаткичидан салкам уч баравар юқори натижа қайд этди.
Қизиғи шундаки, йиғилувчи гаджетларга бўлган қизиқиш анъанавий Galaxy S26 сериясининг дастлабки буюртмалари даражасининг тахминан 80 фоизига етиб улгурди. Ҳозирча Samsung бутун дунё бўйлаб сотувлар ҳажми ва умумий буюртмалар сони бўшича расмий рақамларни ошкор қилгани йўқ. Шунга қарамай, компаниянинг ўз уй бозоридаги вазият йиғилувчи смартфонлар технологиясига бўлган ишонч ва қизиқиш барқарор ўсиб бораётганини яққол кўрсатмоқда.
…