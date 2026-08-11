Новый главный тренер в «Металлург» — кто сменил Мо‘минджонов?

·67·Спорт
Новый главный тренер в «Металлург» — кто сменил Мо‘минджонов?

Руководство бекободского клуба «Металлург» объявило о назначении нового главного тренера команды после отставки Илхом Мо‘минджонов. Отныне клуб возглавит опытный специалист Илёс Курбонов, много лет вносивший вклад в развитие футбола Бекобода.

Об этом официально сообщила пресс-служба бекободского клуба.

Знакомое лицо вместо Илхом Мо‘минджонов

Напомним, после неожиданных потерь очков в первом круге и ничьей с командой «Яйпан» в 14-м туре главный тренер Илхом Мо‘минджонов подал в отставку по собственному желанию. Приняв эту отставку, руководство клуба решило не приглашать нового специалиста со стороны и остановило выбор на кандидатуре Илёс Курбонов, который отлично знает клубную систему.

До настоящего времени Илёс Курбонов эффективно работал в тренерском штабе команды.

Илёс Курбонов — настоящий преданный «Металлургу» специалист

Новый главный тренер абсолютно не чужой для футбола Бекобода и его болельщиков. Его богатый опыт в «Металлурге» и тренерской деятельности включает следующие важные этапы:

  • Игровая карьера в клубе: Илёс Курбонов на протяжении многих лет защищал честь «Металлурга» на поле и был одним из лидеров команды;

  • Тяжёлые испытания и 2023 год: в 2023 году он выполнял ответственные задачи в команде в качестве старшего тренера;

  • Мужество в Суперлиге (2024 год): в сезоне 2024 года, когда «Металлург» оказался в сложной турнирной ситуации, именно Курбонов внёс большой непосредственный вклад в сохранение командой места в Суперлиге;

  • Международный опыт: кроме того, специалист успел успешно поработать главным тренером известного таджикского клуба «Истаравшан».

Новые цели и задачи команды

Руководство клуба выражает уверенность, что богатый опыт Илёс Курбонов, его хорошее знание внутренней атмосферы команды и возможностей футболистов станут ключевыми факторами в восстановлении позиции «Металлурга» в турнирной таблице и достижении поставленных целей.

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МеталлургИлхом МуминжоновИлёс КурбоновБекабадИстаравшан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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